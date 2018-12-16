نهائي صيني - سلوفاكي على لقب دولية الحبتور لتنس السيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تأهلت كل من الصينية المخضرمة شواي بينغ والسلوفاكية كوزموفا، إلى المباراة النهائية، لبطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات، المقامة على ملاعب فندق ومنتجع الحبتور بدبي، حيث تمكنت بينغ من إقصاء المصنفة السادسة، الألمانية فوجيل 5/‏7 و2/‏6، فيما تغلبت كوزموفا على الروسية رودينا المصنفة الرابعة بمجموعتين نظيفتين 6/‏1 و6/‏2، ليصبح الصراع صينياً سلوفاكياً، على لقب الحبتور في الفردي، وعلى صعيد منافسات الزوجي.

فقد قدم الزوجي الروسي الينا فومينا وفالنتينا ايفاخنكو، واحدة من أفضل لقاءات البطولة، وتأهلتا للنهائي على حساب الزوجي المكون من البيلاروسية مكانيللا ماندي واولجا جوفوتسوفا من لكسمبورغ، بنتيجة 6/‏2 و6/‏2، وفي مباراة الزوجي الثانية، تأهل للنهائي الزوجي الذي يضم المجرية يان ريكا وزميلتها السويدية ليستر كوميللا على حساب الزوجي المكون من التشيكية ريناتا فوراكوفا وزميلتها السلوفاكية تمارا زيدانسك، بالفوز بمجموعتين مقابل مجموعة وبنتيجة (7/‏6) و(2/‏6) و(10/‏7).

ومن جانب آخر، وفي مباراة استعراضية مثيرة، نجح فريق الزوجي بقيادة خلف الحبتور مؤسس البطولة وراعيها، من التغلب على الدولي التونسي مالك الجزيري بطل العرب والمصنف 45 على العالم بعد مباراة انحازت فيها الكرات والملعب لصالح رجل الأعمال خلف الحبتور.