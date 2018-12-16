ترشيح الفلاسي في لجنة «الدرفت» بدولي السيارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رشح محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة رئيس اتحاد الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الإماراتي محمد خليفة الفلاسي، للانضمام إلى عضوية لجنة الاتحاد الدولي للسيارات (لرياضة الدرفت) ليكون الممثل الإماراتي الثاني في إحدى لجان الاتحاد الدولي للسيارات بعد مواطنه أحمد محمد هلال الكعبي عضو لجنة سباق السيارات ذات المقعد الواحد للعام الثاني على التوالي بالاتحاد الدولي، وجاء ترشيح بن سليم للفلاسي في إطار دعمه الدائم للكوادر المواطنة في كل الهيئات الدولية لرياضة السيارات والدراجات النارية على الصعيدين الدولي والقاري.

وذلك لاحتلال المكانة المرجوة التي تليق بإمكانيات وقدرات أبناء الإمارات في تفعيل كل اللجان الدولية الخاصة برياضة السيارات على كل الصعد، وكان محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، اقترح تشكيل لجنة درفت رسمية لتنظيم هذه الرياضة المنتشرة على نطاق واسع حول العالم.

وتمت الموافقة على ذلك وعلى الدليل الإرشادي لرياضة الدرفت من قبل الاتحاد الدولي للسيارات FIA خلال اجتماعات مجلس الرياضة العالمي للسيارات في 5 ديسمبر الجاري، وستقوم هذه اللجنة بمراقبة وتطوير هذه الرياضة في ممارستها الدولية الواسعة، وستبدأ العمل في مطلع عام 2019.