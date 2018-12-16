لا مفاجآت في انطلاقة دولية الشارقة لشطرنج السيدات

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

جاءت انطلاقة النسخة التاسعة لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وتستمر حتى 20 ديسمبر الجاري، من دون مفاجآت، حيث شهدت الجولة الأولى فوزاً سهلاً لكبار المصنفات، وفي مقدمتهنّ البولندية مونيكا سوشكو التي تعتبر من بين أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم محققة نقطتها الأولى، بعد أن تخطت الفلبينية روزاليس شيريل دون عناء.

كما تغلبت الليتوانية كورينتي ديمانتي المصنفة 26 عالمياًعلى لاعبة منتخبنا الوطني عائشة سرحان المعيني، فيما تفوقت الرومانية بولماغا على لاعبتنا ميرة حسين الحمادي، ومن أبرز نتائج لاعباتنا، فوز عائشة سيف آل علي على المصرية ملاك عبد الفتاح، وتعادل موزة ناصر الشامسي مع الهندية بيرشا لالا.

شارة الانطلاقة

وأعطت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، شارة انطلاقة البطولة،أول من أمس، بنادي الشارقة للشطرنج، بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة للشطرنج، و خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وحسين الشامسي أمين عام الاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج و نجلاء عبد الله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي فتيات الشارقة للشطرنج.

مشاركة مكثفة

وقال الشيخ سعود المعلا إن بطولة فتيات الشارقة الدولية باتت من البطولات المهمة على الساحة الشطرنجية العالمية، وهي تخطف الأنظار إليها سنوياً بمشاركة مكثفة، مشيرا إلى أنها تشكل فرصة ذهبية للاعبات المواطنات من كل أندية الدولة لكسب الخبرة ورفع مستوياتهنّ وتحسين تصنيفهنّ، وأكد أن البطولة أصبحت مقصداً للاعبات المصنفات الأوائل على العالم وهو دليل على السمعة التي تتمتع بها على الصعيد الدولي.

رسالة البطولة

ومن جانبها، رفعت نجلاء عبد الله الشامسي أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى قيادة الشارقة، للدعم اللامحدود لنادي فتيات الشارقة للشطرنج ولرياضة المرأة بشكل عامّ، وقالت: إيماناً منا بدور المرأة في المجتمع وأهمية الرياضة النسائية في إبراز هذا الدور وتأكيد فاعليته، ووعياً بأهمية رياضة الشطرنج خاصة في تنمية العقول وتفتيح الأذهان، كانت رسالتنا في وضع خطة متكاملة لنشر وتعزيز مفهوم الثقافة الشطرنجية في المجتمع لتسهيل استقطاب لاعبات على مختلف الفئات العمرية وكذلك توفير جميع الآليات التي تساعدهم على التدريب والممارسة الفعالة والاستمرار لخلق جيل رياضي محترف قادر على الوصول بالنادي إلى العالمية .

نشر الثقافة الشطرنجية

وأضافت نجلاء الشامسي: تطبيقاً لتلك الخطط الاستراتيجية نسعى جاهدين للمشاركة في جميع الأنشطة الرياضية والثقافية على مستوى الدولة لتحقيق أهدافه في نشر الثقافة الشطرنجية وتشجيع اللاعبات على الاستمرارية في التقدم، ذلك بالإضافة إلى العمل على خطة طويلة الأمد لاستقطاب جيل جديد من خلال تنظيم زيارات دورية في العديد من المدارس على مستوى إمارة الشارقة وتقديم محاضرات عن أهمية لعبة الشطرنج بالإضافة إلى تعليم اللاعبات أساسيات اللعبة كنوع من التشويق وتحفيزهم للسعي إلى مزيد من المعرفة عن اللعبة.