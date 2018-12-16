مواهب جديدة في بطولة الشارقة للدفاع عن النفس

المصدر: الشارقة - علي شدهان

أفرزت بطولة الشارقة الأولى للدفاع عن النفس، مواهب جديدة في الألعاب الثلاث التي تشارك في الحدث، الكاراتيه والتايكواندو والجودو، ما يضع القائمين على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باعتباره منظم البطولة، أمام مسؤولية رسم وتطبيق الآليات الكفيلة باستثمار تلك المواهب خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة منها سواء مع فرق أندية الإمارة الباسمة أو على صعيد المنتخبات الوطنية.

وفي اليوم الثاني من البطولة، أقيمت منافسات الكاراتيه في صالة المجمع الرياضي بنادي مليحة، وأسفرت عن فوز فريق الشارقة لرياضة المرأة بالمركز الأول لمسابقة «كوميتيه» جماعي بنات تحت 16 سنة، وفاز بمسابقة «كوميتيه» جماعي بنات تحت 13 سنة، فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وفي مسابقة «كاتا» جماعي بنات تحت 16 سنة، فاز فريق الذيد بالمركز الأول.

فيما فاز فريق الشارقة بالمركز الأول لمسابقة «كاتا» جماعي بنات تحت 13 سنة، وعبر حميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، الأمين العام للاتحاد العربي، عن ارتياحه للمستوى الفني الذي ظهرت عليه مباريات البطولة، مشدداً على أن الحدث يمثل نواة حقيقية لمستقبل باهر للألعاب الثلاث، مشيداً بجهود نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في إقامة بطولة في 3 ألعاب رئيسية.