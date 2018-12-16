أبوظبي ملك «عالم الفورمولا1»

المصدر: الشارقة - علي شدهان

توج فريق أبوظبي، ملكاً على عرش بطولة العالم «للفورمولا1»، في ختام الجولة الأخيرة لبطولة العالم للزوارق السريعة 2018، والتي احتضنتها الشارقة، وتحديداً على مياه بحيرة خالد الساحرة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة.

وذلك بعدما فاز نجمه شون تورنتي قائد زورق فريق العاصمة رقم 6، بلقب البطولة العام، برصيد 89 نقطة، تاركاً المركز الثاني لزميله أريك ستارك قائد زورق فريق أبوظبي رقم 35، برصيد 85 نقطة، فيما حل ثالثاً زميلهما ثاني القمزي قائد الزورق رقم 5، برصيد نقطة 74، بعد تعرض محرك زورقه لعطل في «اللفة» 18 من السباق الرئيس للبطولة أمس، ما حرم القمزي من تحقيق حلمه بمعانقة لقب البطولة.

وتعد النتيجة، إنجازاً كبيراً لرياضة الإمارات عموماً، والرياضات البحرية خصوصاً في الدولة، لا سيما في سجل فريق أبوظبي.

السباق الرئيس

وأسفر السباق الرئيس لبطولة العالم للزوارق السريعة 2018، والذي جرى أمس في الإمارة الباسمة، ضمن جولة الشارقة الكبرى، عن فوز أريك ستارك قائد زورق فريق أبوظبي رقم 35 بالمركز الأول، بعدما قطع السباق بزمن قدره «50.08»، فيما حل ثانياً السويدي جوناس أندرسون قائد الزورق رقم 14، بزمن قدره «50.20»، وجاء ثالثاً شون تورنتي قائد زورق فريق أبوظبي رقم 6، بزمن قدره «50.30».

وتقدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بالتهنئة إلى شعب وقيادة الإمارات، بمناسبة فوز فريق أبوظبي بلقب بطولة العالم لزوارق «الفورمولا1» لموسم 2018، للموسم الثاني على التوالي، وللمرة السادسة في تاريخ فريق العاصمة، معبّراً سموه عن الفخر الكبير بالإنجاز الكبير، مشيداً بكوادر فريق أبوظبي، وتمكنهم من تحقيق الإنجاز العالمي، معرباً عن سعادته بأن يضم الفريق أسماء شابة، وكوادر وطنية، أسهمت في تحقيق الإنجاز.

نفس النهج

من جانبه، هنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الإمارات، على الإنجاز العالمي لفريق أبوظبي، مشيراً إلى أن الأهم سيكون في ما هو قادم، وذلك في كيفية الاستمرار على نفس النهج من الأداء والتفوق في المشاركات المقبلة.