شرطة أبوظبي تنفذ ورش عمل لألعاب الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نفذت شرطة أبوظبي ورش عمل لمنتسبيها ضمن الاستعدادات للأولمبياد الخاص- الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والذي ينطلق بالعاصمة في شهر مارس العام المقبل مؤكدة دعمها لأعمال وفعاليات الدورة الرياضية، باعتبارها حدثاً عالمياً يعزز مكانة دولتنا، وعقدت مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي محاضرات تعريفية لمنتسبيها حول فن التعامل الحضاري مع الرياضيين الأولمبيين من أصحاب الهمم، بالتعاون مع اللجنة المنظمة للألعاب العالمية.

وركّزت المحاضرات على كيفية التعامل مع الفئات المختلفة لأصحاب الهمم، وأفضل الخدمات المقدمة لهم، بهدف تمكين الشرطة وإسعاد المتعاملين، وكرّم العميد سهيل الخييلي، مدير المديرية، الجهات المشاركة، على هامش الفعالية، وتبادل مع اللجنة المنظمة للبطولة، دروعاً تذكارية.