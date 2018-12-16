اهتمام إعلامي عالمي بسباق «ألترا ماراثون المرموم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدرت عناوين الصحف والمواقع الإخبارية العالمية، فعاليات سباق «مِراس ألترا ماراثون المرموم 2018»، الأطول من نوعه على مستوى العالم، ويقام تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، في محمية المرموم الطبيعية، الذي يختتم اليوم، بالسباق الرئيسي لمسافة 270 كلم الذي امتد لمدة خمسة أيام حافلة بالإثارة والتشويق من جانب المتنافسين.

ومنذ انطلقت أحداث السباق الصحراوي الأطول في العالم، بدأت وسائل الإعلام المحلية والعربية، بتناقل أخباره، حتى وصل الصدى إلى وسائل الإعلام حول العالم، وبرزت تفاصيل السباق باللغة الإنجليزية والروسية والأوكرانية والفرنسية، وغيرها من المواقع وتحديداً في منصات التواصل الاجتماعي التي تناقل فيها عشاق هذا النوع من رياضات التحدي والمغامرات صوراً وتعليقات على العدائين المشاركين.