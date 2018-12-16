نجوم العالم المصنفون يدشنون دولية فزاع للبوتشيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات، النسخة الخامسة لبطولة فزاع الدولية للبوتشيا (بطولة العالم المفتوحة)، في النسخة الأكبر على الإطلاق للبطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها ويحتضن منافساتها نادي دبي لأصحاب الهمم حتى 20 ديسمبر الجاري، وتشهد مشاركة 106 لاعبين ولاعبة من 22 دولة.

وكشفت اللجنة المنظمة عن مشاركة عدد من أصحاب المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي بحسب فئتهم، وهم: واتسامو هودبرادت ووراوت سينجامبا وواتشبورن فونجسا وبورنشوك لاربين «تايلاند»، وهيدتاكا سوجيمورا «اليابان»، وروبرت ميزك «سلوفاكيا»، جريجرويوس بولي «اليونان»، دانيل مايكل «أستراليا»، بوريس نيكولاي «ألمانيا».