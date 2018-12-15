ختام دولية الحبتور لتنس السيدات اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تختتم اليوم بطولة الحبتور الدولية الـ21 لتنس السيدات بمجمع التنس بفندق ومنتجع الحبتور غراند بالجميرا، ليسدل الستار على أحد أضخم البطولات في العالم بعد نحو عشرة أيام من القوة والمتعة والإثارة.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة دعوة مفتوحة ومجانية للجمهور والعائلات من محبي وعشاق التنس للحضور لمتابعة المباريات التي تستمر لنحو عشر ساعات متواصلة لمنافسات 11 بطولة من جميع المراحل السنية للرجال والسيدات المسجلين في سجلات اتحاد الإمارات للتنس،.

حيث تقام المباريات النهائية في الفترة الصباحية وتحديداً من الثامنة صباحاً، فيما يبدأ نهائي الزوجي في الواحدة ظهراً وتقام مباراة نهائي الفردي في الثالثة عصراً.

برنامج

وسيكون جمهور وعشاق التنس على موعد مع أقوى مباريات الزوجي في الواحدة ظهراً، التي تجمع بين الفائز من لقاء التشيكية فوراكوفا وزميلتها السلوفينية زيدانيسك، والزوجي الذي يضم المجرية ياني وزميلتها السويدية ليستر، ليلاقي الفائز من مباراة الزوجي الذي يضم البيلاروسية اولغا غوفورتسوفا وزميلتها لاعبة لكسمبورغ مانيللا ماندي، والزوجي الروسي الذي يضم الينا فومينا وزميلتها فالنتينا.

أما على صعيد نهائي الفردي، الذي يمثل قمة المستوى الفني لأية بطولة وعنوانها الحقيقي، فسوف يجمع بين الفائز من لقاء في النصف نهائي بين المصنفة الثانية السلوفاكية كوزموفا التي عانت كثيراً حتى التأهل إلى نصف النهائي والمصنفة الرابعة الروسية رودينا، لتلاقي الفائزة من لقاء المصنفة السادسة السويسرية فوجل التي أطاحت بالمصنفة الأولى بالبطولة التي داهمتها الإصابة وخرجت تبكي والصينية المخضرمة شواي بينغ.

وتبلغ جوائز البطولة المالية فقط 100 ألف دولار أميركي، بحيث تحصل الفائزة بالمركز الأول على مبلغ 11.400 دولار والثانية على مبلغ 6.080 دولاراً ودور قبل النهائي على مبلغ 3.325 دولاراً.

إشادة

ومن جانبه، أشاد الحكم الأوزبكي اندريه كورنيلوف مراقب الاتحاد الدولي للتنس بالتنظيم، وقال: التنظيم رائع، كذلك الطقس السائد هذه الأيام في دبي، لأن البطولة في الأعوام الماضية قد شهدت في نهايتها هطول بعض الأمطار.

وقال إن الحكم على البطولة نلاحظه على عيون اللاعبات، فراحتهن النفسية هي الأساس ومقياس النجاح، هو عدم وجود أية مشكلات تنظيمية وهذا ما حدث بالفعل وبامتياز.

وحول المستوى الفني، قال اندريه: وجود 10 مصنفات من المئة الأوائل في عالم التنس يؤكد أن المستوى الفني عالٍ، علاوة على بعض اللاعبات غير المصنفات داخل نادي المئة، فقد أظهرن موهبتهن الحقيقية وكشرن عن أنيابهن وأخرجن المصنفات، وهذا مؤشر جيد للمستوى الفني العالي.