400 متسابق في كأس اختراق الضاحية بحتا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تقام في نادي حتا في الثالثة عصر اليوم، بطولة اختراق الضاحية على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يتنافس عليه 21 نادياً، في كافة فئات البطولة.

يشارك في البطولة التي تقام في ختام برنامج مسابقات اختراق الضاحية في بداية موسم بطولات ألعاب القوى الحالي، قرابة 400 عداء وعداءة في كافة المراحل السنية للرجال والشباب والناشئين، وكذلك للسيدات والشابات.

مسار

يمر مسار سباق اختراق الضاحية، بمختلف المناطق السياحية والجبلية في مدينة حتا، وصولاً إلى استاد حمدان بن راشد آل مكتوم بنادي حتا.

حيث ستكون نقطة النهاية وتتويج الأبطال. كشف حيي البدواوي رئيس شركة حتا للألعاب الرياضية، أنه تم تخصيص حافلات لنقل المشاركين من مختلف الفئات والمراحل السنية، إلى نقاط البداية لكل فئة، مع تخصيص فريق طبي لمتابعة المشاركين خلال مسار السباق، إلى جانب قيام شرطة دبي، بإغلاق الطرق المؤدية إلى المسار، لتأمين السلامة لكل المشاركين في البطولة.

أوضح صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، أنه سيتم منح النادي الفائز بسباق اختراق الضاحية للرجال، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على أن تمنح كؤوس تحمل اسم كأس زايد، وذلك بمناسبة عام زايد، للأندية الفائزة بمرحلتي الشباب والناشئين.

فيما تمنح جميع اللاعبات المشاركات في السباق سواء للسيدات أو الشابات، ميدالية خاصة بالبطولة. أكد صالح، أن الكأس الغالية، هي مسك ختام سلسلة بطولات اختراق الضاحية للموسم الحالي، الذي شهد تنافساً قوياً من مختلف الأندية والعدائين، وتوقع أن تشهد كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تنافساً أقوى من كل البطولات السابقة، نظراً لأهمية البطولة واللقب على قلوب جميع المشاركين.