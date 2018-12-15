انطلاقة مبشرة لبطولة الشارقة للدفاع عن النفس

المصدر: الشارقة - علي شدهان

سجلت بطولة الشارقة الأولى للدفاع عن النفس، المتواصلة منافساتها على صالة المجمع الرياضي في نادي مليحة، انطلاقة مبشرة في يومها الأول أول من أمس.

وفرض نجوم اتحاد كلباء، سيطرتهم على مجريات مباريات الجودو بفوزهم بالمراكز الأولى للفئات العمرية من 2002 وحتى 2009، فيما نال خورفكان المركز الثاني، بينما تبادل نجوم فريقي الشارقة للدفاع عن النفس، والشارقة للألعاب الفردية الفوز بالمركزين الثالث والرابع.

وعبر خبير الكاراتيه أيوب حسين المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، عن ارتياحه للبداية القوية التي سجلتها بطولة الشارقة، معربا عن قناعته بأن رياضات الدفاع عن النفس تسجل ولادة جديدة في المجمع الرياضي بمليحة.