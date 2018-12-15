ابن مجرن: يشكر اتحاد الرماية وفريق فزاع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجه حمد بن مجرن الكندي بطل آسيا وفريق فزاع للرماية وعضو لجنة الأطباق بالاتحاد التهنئة إلى اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم على نجاح بطولة عام زايد الدولية للرماية، التي حققت نجاحات فنية وتنظيمية كبيرة، كما وجه الشكر إلى أندية ند الشبا للرماية والعين للفروسية والرماية والغولف والظفرة على مشاركتهم في البطولة.

وانتهز الكندي الفرصة لتوجيه الشكر للاتحاد في أعقاب قراره بتشكيل لجنة الأطباق ضمن استراتيجية الاتحاد الطموحة التي يسعى من خلالها إلى تطوير المستوى الفني للرماة.

وقال: أقول لرماة الأطباق أبشروا فسوف يدشن الاتحاد عهداً جديداً لرماية الأطباق، وسيتم تنظيم مسابقة دوري اعتباراً من العام المقبل بمشاركة فرق سيتم تكوينها خلال الأيام المقبلة، وسترصد جوائز قيمة للفرق الأوائل.