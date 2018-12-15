2000 مشارك في «سبينس دبي 92» للدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك ما يزيد على 2000 دراج من جميع أنحاء العالم في في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الذي أقيمت نسخته السنوية أمس على طرقات دبي الرئيسة.

وخاض الدراجون الهواة من مختلف الأعمار والمستويات التحدي في فئتين، تحدي سبينس دبي 92 كم دبي المؤهل لسباق (لوك يو سي آي جراند فوندو)، وتحدي أوكلي لمسافة 53 كم، بينما شارك الدراجون الصغار مساء أول من أمس في جولات مخصصة لهم، وسط تنامي الاهتمام بثقافة ركوب الدراجات في الدولة.

احتفال

ويحتفل تحدي سبينس دبي 92 للدراجات في 2019 بالذكرى العاشرة لانطلاقته، حيث حقق الحدث عبر مسيرته نجاحات متلاحقة، وراح يستقطب الآلاف من الدراجين من جميع أنحاء العالم، وأقيم التحدي أمس على طرق مغلقة ودعم تام من هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي.

وحفلت قرية الدراجات بفعاليات متنوعة موجهة إلى جميع أفراد العائلة، بما فيها الفحص الطبي المقدم من مستشفى برجيل، وتحدي الدراج الصغير للأطفال، وبرامج ممتعة قدمتها محطة دبي 92 الإذاعية، والعديد من الأنشطة الأخرى. من ناحيته، قال ناصر آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يعد تحدي سبينس دبي 92 للدراجات حدثاً بارزاً على جدول فعاليات الإمارات الرياضية.

وما كان للتحدي أن يُكلل بهذه النجاح لولا الدعم الكبير الذي حظي به من شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إذ إن تنظيم مثل هذا السباق يعد تحدياً كبيراً نظراً لما يتطلبه من تحضيرات لوجستية هامة، ونشكر جميع من ساهم بتنظيمه».