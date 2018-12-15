فريق أبوظبي على موعد مع التاريخ اليوم

المصدر: الشارقة - علي شدهان

يقف فريق أبوظبي، على مقربة من صناعة تاريخ غير مسبوق في سجله الحافل، باحتلال نجومه الثلاثة، شون تورنتي وثاني القمزي واريك ستارك المراكز الثلاثة الأولى في لائحة الترتيب العام قبل انطلاق السباق الرئيسي اليوم في مياه بحيرة خالد الساحرة في ختام «مونديال فورمولا» الشارقة ضمن الجولة الختامية لبطولة العالم للزوارق السريعة 2018.

ويقف شون تورنتي قائد زورق فريق أبوظبي رقم 6 في قمة الترتيب العام للبطولة قبل انطلاق السباق الرئيسي اليوم برصيد 77 نقطة، فيما يحتل زميله ثاني القمزي قائد زورق فريق أبوظبي رقم 6 المركز الثاني بـ 74 نقطة، بينما يحل زميلهما أريك ستارك قائد زورق فريق أبوظبي رقم 35 في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

هوية البطل

وفي كل الأحوال وبغض النظر عما تسفر عنه نتيجة السباق الرئيسي اليوم، فإن لقب بطولة العالم للزوارق السريعة، بات في قبضة فريق أبوظبي.

والمتبقي هو التعرف إلى هوية أي من نجوم فريق العاصمة سوف يقف على منصة التتويج بطلاً في ظل عدم مقدرة أي من المطاردين الآخرين لفريق أبوظبي من اللحاق حتى لو فاز أقربهم الفرنسي بيتر مورين قائد زورق الفريق الصيني رقم 8 بالمركز الأول للسباق الرئيسي اليوم، كونه يملك قبل انطلاق السباق 54 نقطة فقط.

تنافس احترافي

وإزاء هذا المشهد المثير، فإن الأنظار تتجه إلى الإمارة الباسمة اليوم لتحديد البطل وتتويجه بلقب موسم 2018 للبطولة على مستوى الفردي، في ظل اشتعال المنافسة بين المتصدر تورنتي وزميله القمزي تحديداً.

والذي يتطلع إلى أن يكون هو من يقف على منصة التتويج بعد المنافسة الاحترافية مع زميليه تورنتي وستارك الذي يمتلك اليوم الأفضلية، خاصة وأنه سيكون أول المنطلقين بعد أن حل في المركز الأول في منافسات سباق السرعة الخميس، في حين ينطلق القمزي من المركز سادسا وشون سابعا.

استعادة الذكريات

وفي خضم طموحه الجامح لمعانقة اللقب العالمي غير المسبوق في سجله الخاص، استعاد النجم ثاني القمزي قائد زورق فريق أبوظبي رقم 6، شريط ذكرياته التي تعود إلى العام 2009 عندما شهد تنافسا شبيها بالذي يجري اليوم.

حيث كان القمزي ينافس وبقوة على لقب بطولة العالم، بعدما حسم وصافة جولة الشارقة لمصلحته في وقتها، لكنه حل وصيفاً في ختام البطولة برصيد 143 نقطة، وتوج كابليني باللقب في ذلك العام برصيد 153 نقطة، وما أشبه 2018 بأحداث العام 2009، حيث ينافس القمزي اليوم على لقب الموسم مع زميليه تورنتي وستارك.

روح الفريق

وأكد القمزي على أنه سيحاول اليوم تحقيق انطلاقة قوية كي يصل لمركز متقدم ويحسم المنافسة من البداية لمصلحته، لافتا إلى أنه رغم أن النجوم الثلاثة لفريق أبوظبي يعملون بروح الفريق الواحد، إلا أن ذلك لا يمنع تطلعه إلى حصد اللقب العالمي الكبير، واصفاً سباق اليوم بالصعب، منوهاً إلى أنه سيكون سعيداً جداً بفوز أي من زميليه تورنتي وستارك باللقب في ختام البطولة، كون الإنجاز يسجل باسم الرياضة الإماراتية.

مؤازرة

حرص سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على تقديم الدعم المعنوي والمؤازرة لفريق أبوظبي قبل انطلاق السباق الرئيسي لبطولة العالم للزوارق السريعة في الشارقة، واصفاً مشاركة وحضور نجوم العاصمة في موسم 2018، بالقوية والمميزة، متمنياً كل التوفيق لممثلي الإمارات في الحدث العالمي الكبير.