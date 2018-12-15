السفن الشراعية 60 قدماً تبحر في شواطئ دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ دبي في الواحدة والنصف ظهر اليوم انطلاقة سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً -الجولة الأولى- من بطولة دبي 2018-2019.

والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي وكآخر المحطات في عام زايد 2018 بعد نشاط حافل ومستمر.

ويستقطب الحدث اهتمام ومشاركة الكثيرين من عشاق الرياضات البحرية.

حيث يصل عدد السفن التي سوف تبحر اليوم من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ الميناء السياحي إلى ما يزيد على 80 محملاً على متنها أكثر من 1500 شخص سوف يجسدون لوحة تراثية فريدة ومضيئة، حاملين رسالة الماضي الجميل بين جمال الحاضر المتمثل في الواجهات البحرية الحضارية التي تزخر بها شواطئ دانة الدنيا دبي.

تحضيرات

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التحضيرات لانطلاقة وإقامة السباق الكبير، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائما في إنجاح كل التظاهرات التراثية والسباقات المختلفة التي ينظمها النادي، وتقام على شواطئ دانة الدنيا دبي.

ومن المنتظر أن تقطع السفن المشاركة في أولى جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما اليوم ما يزيد على 20 ميلا بحريا من نقطة البداية في عمق مياه الخليج العربي وحتى خط النهاية في شواطئ جميرا في ميناء المنطقة الخامسة، وبالقرب من المعلم الحضاري الكبير فندق (برج العرب)، وهو المكان الذي اعتاد عليه أهل السباقات البحرية التراثية في مختلف الفئات كخط لنهاية كل السباقات.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشرف الحدث، إن اللجنة المنظمة ومنذ أسبوع ظلت تراقب كافة التقارير الخاصة بحالة البحر عبر القنوات الرسمية من تقارير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل وحقول البترول في الخليج العربي، إضافة للمواقع الخاصة بتتبع حالة البحر وحركة الرياح في الخليج العربي.

وأضاف قائلا: إن المشاركة الكبيرة اليوم تعكس مدى الاهتمام والتجاوب الكبير الذي تحظى به السباقات التراثية البحرية، مبينا أن هذه سباقات الفئة تكتسب أهمية كبيرة أيضا لأنها تعتبر المنافسة الأقوى والأجمل في محمل كبير يضم من 15-25 فردا ليجمع السباق شريحة كبيرة على متن ما يصل إلى 80 سفينة ستشارك اليوم في رسم لوحة متميزة وجميلة.

اجواء مناسبة

وأوضح القمزي أن النشرة الجوية تبشر بأجواء طيبة على مياه الخليج العربي تناسب المحامل المشاركة في السباق، مما يساعد على إنجاح التظاهرة.

والتي تمثل آخر الفعاليات التي ينظمها النادي في عام زايد 2018، حيث تطمح اللجنة المنظمة في إخراج الحدث في أبهى وأجمل صورة، وهذا الأمر لن يكون إلا بتضافر الجهود من كل اللجان.

وأيضا التعاون من قبل النواخذة والبحارة المشاركين في تتبع التعليمات والالتزام بكافة اللوائح التي صدرت مؤخرا من اللجنة المنظمة وتم إيصالها إلى جميع النواخذة من خلال الخدمات الإلكترونية التي وفرها النادي لتسهيل مهمة المشاركين.

وذكر مدير إدارة السباقات أن مسار السباق مناسب بشكل كبير لهذه الفئة، مشيرا إلى أن الانطلاقة ستكون عند الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم .

وعلى جميع المشاركين الوصول قبل ذلك بساعة إلى نقطة التجمع، منوها إلى خط سير السباق سيكون مساحة اختبار لقدرات النواخذة المشاركين ومهارات أفراد الأطقم المشاركين من البحارة في اجتياز كافة المراحل والوصول بأمان إلى خط النهاية مستفيدين من سرعة واتجاه الرياح في توجيه المحمل الوجهة الصحيحة من أجل معانقة الناموس الغالي والفوز بأول ألقاب جولات بطولة دبي لهذا الموسم.

بث تلفزيوني

في إطار اهتمامها المتواصل بالرياضات البحرية وسباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية ستقوم قناة دبي الرياضية اليوم بداية من الواحدة والنصف ظهراً بنقل مراحل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.