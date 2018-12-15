الملا يحصد العلامة الكاملة في ختام مونديال الدراجات المائية

حقق راشد الملا نجم فريق أبوظبي للحركات الاستعراضية، العلامة الكاملة في الجولة الختامية لبطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت أمس في مياه بحيرة خالد بالشارقة، بفوزه بلقب فئة الحركات الاستعراضية للبطولة بعد أن أحرز أفضل وأجمل حركات في المرحلة الختامية من الجولة، ووصل إلى النقطة 175 في الترتيب العام، مسجلاً العلامة الكاملة.

وبهذه النتيجة العالمية في مونديال الدراجات المائية لموسم 2018، يكون الملا المتسابق الوحيد ضمن كافة فئات البطولة السبع الذي يسجل أفضل تصنيف على مستوى البطولة، مبتعداً عن صاحب المركز الثاني في المنافسة، البرتغالي باولو نونيس بـ65 نقطة، حيث حل الأخير في المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 110 نقاط.

وبسط الملا سيطرة إماراتية مطلقة على مونديال الدراجات المائية طوال أيامها الثلاثة على مياه بحيرة خالد الساحرة في الإمارة الباسمة، محرزاً في الختام أحد أجمل الألقاب في مسيرته بإضافته لقباً عالمياً وإنجازاً جديداً لفريق أبوظبي في سجله المليء بالإنجازات هذا الموسم.

وأهدى الملا فوزه العالمي في مونديال الدراجات المائية إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، مؤكداً أن دعم سموه الدائم ومتابعته له في كل المشاركات هي السبب الأبرز في أن يحرز المراكز الأولى ويجلب أفضل الأرقام إلى الرياضة الإماراتية عموماً وفريق أبوظبي خصوصاً.

وجرت أمس مراسم تتويج الأبطال بعد إسدال الستار على منافسات مونديال الدراجات المائية في الشارقة وسط فرحة عارمة بفوز الملا باللقب العالمي. الشارقة - البيان الرياضي