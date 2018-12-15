الإمارات تتصدر «دولية دبي لمحترفي الجوجيتسو» بـ 43 ميدالية

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، انطلقت أمس بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها السادسة في مجمع ند الشبا الرياضي، وتختتم اليوم.

وتحظى البطولة باهتمام واسع من محترفي الجوجيتسو والفرق الفنية وجماهيرها بالنظر إلى أهميتها في رفع مستوى التصنيف العالمي للاعبين المشاركين، الذين سيتم الإعلان عن نتائجهم وتكريمهم في نهاية الموسم 2018 - 2019، إذ تتمتع هذه البطولة بمجموعة متنوعة من المستويات الاحترافية فوق 16 عاماً ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة.

ويشارك في البطولة الحالية لاعبو ولاعبات 50 دولة، وحصد لاعبو الإمارات صدارة ترتيب اليوم الأول لفئة الرجال «بدون بدلة» برصيد 43 ميدالية منها 13 ذهبية بالإضافة إلى 18 فضية، و12 برونزية، وحقق لاعبو الإمارات 19 انتصاراً خلال المنافسات فيما تشارك اللاعبات اليوم ضمن منافسات البدلة.

وتوزعت أمس 119 ميدالية لكل الدول المشاركة جاء تصنيفها «48 ذهبية، 44 فضية، 27 برونزية»، وحققت البرازيل وصافة الترتيب برصيد 14 ميدالية تليها روسيا في المركز الثالث بـ 11 ميدالية، ثم الكويت في المركز الرابع 4 ميداليات، وفرنسا خامساً بـ 3 ميداليات.

وشارك سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، في تتويج عدد من الأبطال بحضور يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو.

شكر

وتوجه سعيد عبد الغفار بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته الكريمة لهذه البطولة.

وقال: وراء النجاحات التي تحققها لعبة الجوجيتسو عمل كبير وجهد مبذول على مدار الأعوام الماضية، من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعلى رأسهم عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ونحن نشكرهم على هذه الجهود الطيبة، ونتمنى أن نرى المزيد من الألعاب الأخرى تحذو حذو الجوجيتسو، ونتطلع لأن تشهر اللعبة على المستوى الأولمبي كما ظهرت على المستوى الآسيوي.

وأضاف: إن اتحاد الجوجيتسو يعد نموذجاً رائعاً للاتحاد الرياضي، لما يبذله من جهد وعمل راق واحترافي، وهذا العمل ليس وليد اليوم، بل كانت البداية بطريقة احترافية وها نحن نجني ثمار الجهود المبذولة من أعضاء الاتحاد الذي كانوا خير ممثلين للإمارات بالحصول على العديد من الميداليات في وقت قصير جداً.

وقال: العالم كله بات ينظر إلينا عندما نتحدث عن الجوجيتسو حيث تكون الإمارات على منصات التتويج وهذا ما نطمح إليه في الألعاب الأخرى.

وأضاف: وصلت الدولة لمراكز متقدمة في كل المجالات واحتل جواز السفر الإماراتي المركز الأول على مستوى العالم، فلماذا لا نصل لهذا المركز في القطاع الرياضي والعمل الاحترافي هو من يوصل لمنصات التتويج.

واختتم سعيد عبد الغفار قائلاً: الدولة توفر الدعم لكل الألعاب وما يميز الجوجيتسو العمل الاحترافي والثقافة الموجودة عند العاملين، وعلينا النظر إلى ثقافة العمل المحترف والفوز والمسؤولية وهذا ما يميز لعبة الجوجيتسو عن الألعاب الأخرى.

60

تعد بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو واحدة من البطولات العالمية المدرجة ضمن الفئات الدولية الست؛ من حيث المستوى الاحترافي وآلية احتساب النقاط، ويحصل الفائزون بالميدالية الذهبية على 60 نقطة فيما سيحصل الفائزون بالميدالية الفضية على 40 نقطة، وتمنح 30 نقطة للفائزين بالميدالية البرونزية.

خبرات جديدة

أهدى محمد عبيد راشد الفائز بالميدالية الذهبية لوزن تحت 94 كلغم، إنجازه إلى القيادة الرشيدة وقال: شاركت في جميع النسخ السابقة وفي كل موسم أكتسب خبرات جديدة وتقنيات مختلفة تضيف لمسيرتي المزيد من القوة.