البطران: وصلنا إلى 140 ألف لاعب ولاعبة في 2018

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته الكريمة لبطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو.

مشيراً إلى أن هذه النسخة ركزت على تطوير الأداء الفني وجودة اللاعبين، بحيث باتت البطولة محطة رئيسية لجميع دول العالم بدليل مشاركين 50 دولة، وهذا عدد يفوق المشاركين في النسخة الماضية، وقال: «طموح اتحاد الجوجيتسو بلا حدود ونتطلع إلى دخول اللعبة دورات الألعاب الأولمبية، ولدينا آمال وطموح كبيرة في الحصول على ميداليات على المستوى العالمي».

وكشف البطران عن وصول عدد لاعبي الجوجيتسو بالدولة إلى 140 ألفاً بحلول عام 2018 بزيادة 40 ألفاً عن العام الماضي، حيث كان يبلغ عدد اللاعبين 100 ألف.

وقال: «في عام 2016 وضعنا استراتيجية لانتشار اللعبة بالوصول في عام 2020 إلى 100 ألف لاعب، لكننا تجاوزنا هذا الرقم في عام 2018، ونتطلع إلى وضع استراتيجية جديدة، وأن نحافظ على إنجاز الآسياد وحصد المزيد من الإنجازات»، مضيفاً: «يشارك في البطولة 20 حكماً دولياً».

وأضاف: «لدينا نظرة مستقبلية تتمثل في اختيار النوعية الجيدة للاعبين للمشاركة في البطولات المقبلة التي تجذب أبطال العالم، وهذه البطولة تأتي ضمن برنامج المسابقات للاتحاد لهذه الموسم والتي تقام خارج إمارة أبوظبي»، مشيراً إلى أن «نهائي كأس رئيس الدولة سيقام في دبي، ووجدنا تعاوناً كبيراً من مجلس دبي الرياضي، ونحن نشكرهم لإتاحة جميع الإمكانيات أمام اللجنة المنظمة لإنجاح البطولة».

واختتم: «بطولات الجوجيتسو التي تقام في الإمارات تستقطب دول العالم وتلفت الأنظار؛ نظراً لأهميتها ولنجاح التنظيم والاحترافية التي تشهدها بطولات الجوجيتسو».