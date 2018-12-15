حفل افتتاح بطولة فزّاع للبوتشيا الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يقام الليلة في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم حفل افتتاح النسخة الخامسة لبطولة فزّاع الدولية للبوتشيا التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتستمر حتى 20 الجاري، وتقام المنافسات تحت عنوان «بطولة العالم المفتوحة»، وتشهد مشاركة قياسية من أكثر عن 100 لاعب ولاعبة من 22 دولة، هي الإمارات، كوريا الجنوبية، الصين، بلجيكا، سلوفينيا، العراق، جنوب أفريقيا، بولندا، أميركا، المغرب، ألمانيا، اليابان، فرنسا، البرتغال، أستراليا، سنغافورة، سلوفاكيا، هولندا، تايلاند، هونغ كونغ، اليونان، كرواتيا.

تنطلق المنافسات رسمياً غداً، وعلى فترتين يومياً، وستقام خلال المنافسات عدد من الفعاليات المصاحبة لجعل الحدث أكثر من مجرد بطولة رياضية.

ويشهد حفل الافتتاح فقرات مبسطة تستعرض جهود الدولة تجاه أصحاب الهمم، وتحديداً فيما يتعلق ببطولات فزّاع لأصحاب الهمم التي تحولت على مدار عقد من الزمان إلى وجهة لجميع المنتخبات حول العالم، ويركز الحفل على إبراز تزامن إقامة البطولة مع مناسبات غالية، أبرزها اليوم الوطني للدولة، وعام زايد.

واكتمل خلال اليومين الماضيين وصول المنتخبات المشاركة إلى الدولة، كما أنجزت اللجنة الفنية إجراءات التصنيف للاعبين المشاركين وفق الفئات الرئيسية للمنافسات، وهي: بي سي 1، بي سي 2، بي سي 3، بي سي 4.