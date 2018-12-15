الشارقة يواجه الجزيرة في دوري أقوياء اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة لدوري رجال اليد ، ويلتقي الشارقة وصيف المسابقة برصيد 10 نقاط نظيره الجزيرة السادس برصيد 5 نقاط، ويلعب الظفرة الثامن مع بني ياس السابع .

وتعتبر مواجهة «الملك» و«فخر أبوظبي» الأبرز اليوم ويسعى الشارقة لحصد نقاط المباراة بطموح اعتلاء القمة، والتي يستهدف من خلالها رحلة الدفاع عن اللقب.

وفي الوقت نفسه يدرك الجزيرة أهمية المباراة رغم صعوبتها في رحلة تضميد الجراح والعودة لسكة الانتصارات، وسيكون للمحترفين بصفوف الفريقين المصري علي الزين «الشارقة»، والكولومبي لينكلينون «الجزيرة» دور كبير في نتيجة المباراة. وتعد مبارة الظفرة وبني ياس لفض الاشتباك لتساوي الفريقين في رصيد 4 نقاط.