النصر يلحق أول خسارة بالشارقة في دوري السلة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ألحق النصر الهزيمة الأولى بالشارقة في بطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، وتغلب عليه أول من أمس 79 -74 في المباراة التي أقيمت في ختام الجولة السابعة من الدور التمهيدي، وعاد شباب الأهلي من صالة بني ياس بانتصار مستحق 73 - 64، وتخطى الوصل حاجز المائة نقطة بفوزه على ضيفه الوحدة 102-74.

وبهذه النتائج، واصل شباب الأهلي والنصرمشاركتهما في الصدارة برصيد 14 نقطة، ومنح فارق الأهداف شباب الأهلي المركز الأول فيما تراجع الشارقة إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وحافظ فريقا الوصل والبطائح على مركزيهما الرابع والخامس برصيدي 12 و11 نقطة على التوالي، وتساوت فرق بني ياس والوحدة والجزيرة في رصيد 9 نقاط، واحتفظ الظفرة بالمركز التاسع برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن العين العاشر والأخير.