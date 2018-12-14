انطلاق منافسات بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: وام

انطلقت اليوم في مجمع ند الشبا الرياضي "ناس" منافسات النسخة السادسة من بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وتستمر يومين، وسط حضور واسع من الرياضيين والمتابعين للفرق الدولية واللاعبين المحترفين الذين حضروا من مختلف دول العالم.

وتعد بطولة دبي الدولية واحدة من المحطات الرئيسية في أجندة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومن البطولات المهمة في مسيرة اللاعبين المحترفين فوق 16 عاماً ضمن فئات الناشئين والبالغين والأستاذة، حيث تعد مشاركتهم في هذه البطولة فرصة لرفع مستوى التصنيف العالمي وحجز مكان لهم على منصة التكريم في نهاية الموسم الرياضي 2018 - 2019.

وأعرب سعيد عبد الغفار حسين أمين عام الهيئة العامة للرياضة عن سعادته كونه جزءاً من هذا التجمع الشبابي الرياضي الكبير على أرض إمارة دبي بحضور هذه الكوكبة من اللاعبين المحترفين الذين حضروا من مختلف دول العالم للمشاركة بهذا الحدث الكبير، مما يعكس مكانة دولة الإمارات على خارطة هذه اللعبة من جهة، وأهمية هذه البطولة بالنسبة للاعبين على مستوى العالم من جهة ثانية".

من جهته أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن انعقاد هذه البطولة بنسختها السادسة في دبي يؤكد المكانة التي باتت تتمتع بها دولة الإمارات في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية المختلفة، ومن بينها رياضة الجوجيتسو التي نحتفي اليوم بتجمع وتنافس نجومها القادمين من مختلف أنحاء العالم.

من ناحيته قال يوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو : "إن هذه البطولة تتمتع بمكانة استراتيجية على قائمة البطولات الدولية التي يحرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تنظيمها بشكل سنوي لقدرتها على استكشاف المواهب وتعزيز المهارات الفنية والرياضية لدى مختلف اللاعبين والمنتخبات المشاركة وبخاصة الفريق الوطني لدولة الإمارات".