أبوظبي يحلق بلقب السرعة في «مونديال فورمولا1»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حلق فريق أبوظبي للزوارق السريعة بلقب سباق السرعة لمونديال فورمولا جولة الشارقة، الذي أسدل الستار على أحداثه المثيرة في مياه بحيرة خالد الساحرة أمس.

وذلك عبر قائد زورقه رقم 35 أريك ستارك بعدما قطع السباق بزمن وقدره «45.61»، تاركاً المركز الثاني للسويدي أندرسون قائد زورق رقم 11 بزمن وقدره «45.67»، فيما حل ثالثاً الفنلندي سامي سيليو قائد زورق رقم 11 محققاً زمناً وقدره «45.79».

وجاء اليكس كاريلا قائد زورق الفيكتوري رقم 1 في المركز الرابع بزمن وقدره «46.55»، فيما حل نجم فريق أبوظبي ثاني القمزي في المركز الخامس بعدما قطع السباق بزمن وقدره «46.63»، وفي ضوء نتائج سباق السرعة لجولة الشارقة لبطولة العالم للزوارق السريعة، فإن الترتيب العام للسباق، أسفرت عن احتلال ستارك المركز الأول برصيد 107 نقاط.

فيما حل ثانياً شون تورنتي قائد زورق فريق أبوظبي رقم 6 برصيد 65 نقطة، تاركاً المركز الثالث لثاني القمزي قائد زورق فريق أبوظبي رقم 5 برصيد 62 نقطة.

ويسدل الستار على أحداث الجولة الختامية لبطولة العالم للزوارق السريعة في الشارقة غداً السبت بإقامة السباق الرئيسي الذي يسيطر عليه نجوم فريق أبوظبي، الذين باتوا على مشارف تحقيق إنجاز عالمي تاريخي غير مسبوق لرياضة الإمارات خصوصاً، والرياضات البحرية عموماً.

وأكد ثاني القمزي، عزمه على تحقيق حلمه بمعانقة اللقب العام للبطولة، مشدداً على أنه يفكر بتحقيق الإنجاز التاريخي، مشيراً إلى أن زوارق فريق أبوظبي تسيطر على اللقب، منوهاً بأن فوز أي من زوارق أبوظبي يعتبر فوزاً لكل نجوم فريق العاصمة.