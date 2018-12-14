الملا بطل «الاستعراض» في مونديال الدراجات المائية

المصدر: الشارقة - علي شدهان

حقق المتسابق الإماراتي عضو فريق أبوظبي راشد الملا، لقب فئة الحركات الاستعراضية، إحدى أهم فئات بطولة العالم للدراجات المائية وللمرة الأولى في تاريخه وتاريخ فريق أبوظبي.

وذلك بعد أن أحرز المركز الأول في المرحلة الرئيسية الأولى أول من أمس، ضمن الجولة الختامية والتي تستضيفها حالياً إمارة الشارقة، وليصل إلى النقطة 150 في الترتيب العام، متفوقاً على أقرب منافسيه الإيطالي روبرتو مارياني بفارق ستين نقطة حيث يبلغ رصيده 90 نقطة، ليحقق الملا إنجازاً كبيراً لرياضة الإمارات وتفوقاً صريحاً في هذه البطولة لفريق أبوظبي في ثاني مشاركة له في البطولة.

ومن جانبه، تصدر سائق فريق الفيكتوري بطل العالم سبع مرات النمساوي كيفين رايتير، فئة واقف محترفين (جي بي 1)، برصيد 50 نقطة، وحل ثانياً الفرنسي رافييل ماورين برصيد 40 نقطة، وجاء المتسابق الدنماركي كيلر أندريس ثالثاً برصيد 29 نقطة.

الملا ضمن التتويج

وبدون انتظار نتيجة المرحلة الثانية والختامية، التي تنطلق اليوم، أصبح راشد الملا، أول المتوجين فعلياً بلقب فئته، قبل التتويج الرسمي مع نهاية هذا اليوم لكل فئات البطولة، وكان الملا قد خاض استعراض المرحلة الثانية بمشاركة نجوم وأبطال عالميين في هذه الفئة.

وتفوق عليهم بانتزاع أعلى النقاط من لجنة التحكيم واختياره وللجولة الثالثة على التوالي صاحب الحركات الأفضل والاستعراض الأكثر جمالاً وتوازناً بين جميع المشاركين، وكان الملا قد استهل مشواره في البطولة في مايو الماضي، وفي الجولات الأولى للبطولة التي جرت في إيطاليا، حقق العلامة الكاملة وحتى الآن، في رقم قياسي يصل إليه البطل الشاب في ثاني حضور له ومشاركة بالبطولة العالمية.

الرميثي يهنئ

ووجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي.

وذلك بتفوق وإنجاز بطل الإمارات راشد الملا الذي يحققه للمرة الأولى في تاريخ الرياضة الإماراتية والفريق.

وقال الرميثي: نبارك للبطل التفوق الجديد لفريق أبوظبي وهو أحد أفضل من أنجبتهم رياضة الإمارات في هذه الفئة، والملا كان جديراً بأن يكون عضواً في فريق أبوظبي واختياره في المكان الملائم تماماً، خاصة مع التفوق الواضح والصريح له في أول حضور له في البطولة في الموسم الماضي، والاستمرار على نفس النهج والأداء القوي.

عمل جبار

وأكد الرميثي أن فريق أبوظبي، يقوم بعمل جبار هذا الموسم بأن يحقق المراكز الأولى والألقاب في كافة البطولات البحرية خاصة وأنه قد حسم التفوق في بطولات الفورمولا1، الاكس كات، الدراجات المائية، وحصد وصافة الفورمولا2 وينافس بقوة على فئة الفورمولا4 حتى نهاية الموسم .

وقال: في كل المنافسات فريق أبوظبي هو الأول وعلم الإمارات يرتفع دوماً على كل المنصات، وندعو الله أن تستمر هذه الفرحة والانجاز والتميز لفريق أبوظبي وأن يكون لنا الريادة في كل البطولات دائماً.

عطل

خرج متسابق فريق أبوظبي راشد الطاير، من سباق فئة جالس محترفين، في سباق المرحلة الأولى بعد أن تعرض لعطل في توصيلة كهربائية، اضطره لعدم إكمال السباق، وكان الطاير قد استعد بقوة، لكن لم يسعفه الحظ مع العطل المفاجىء الذي تعرض له خلال المنافسة، وأكد الطاير أنه سيسعى للتعويض في السباق الثاني اليوم، وأنه سيقدم أفضل ما لديه ومحاولة إنهاء الجولة في مركز متقدم.