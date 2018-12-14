«الطائرة» تخاطب هيئة الرياضة لتصعيد بديل للمعتذر البدواوي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خاطب اتحاد الكرة الطائرة، الهيئة العامة للرياضة، بقبول اعتذار حيي البدواوي، عن الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وتولي منصب المدير المالي للاتحاد، تنفيذاً للائحة الهيئة، بعدم الجمع بين منصبين، إذ يتولى حالياً رئاسة مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية بنادي حتا.

وينتظر مجلس إدارة الاتحاد، قرار الهيئة بتصعيد المرشح الأعلى في الأصوات من بين الذين لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات الأخيرة، لشغل المقعد الخالي، وتتم مخاطبة من يليه في حالة اعتذاره، والأعضاء الاحتياط هم بالترتيب، سعيد محمد غريب السويدي، الحكم الدولي حامد محمد أحمد الروسي، جاسم محمد عبيد علي الشحي، عيسى محمد سعيد العبدان الشامسي.

وجابر عبد الله سالم الجابري. وعلى صعيد المسابقات المحلية للموسم الحالي، تقام في الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم، مباريات الجولة الثالثة من الدوري العام للكرة الطائرة رجال.

ويلتقي فيها اليوم، الجزيرة مع حتا وبني ياس مع شباب الأهلي والوصل مع الوحدة، والعين مع النصر، علماً بأن قلعة العميد أعلنت عن تعاقدها رسمياً مع اللاعب ناصر صالح عنان، معاراً من النادي الأهلي البحريني لمدة موسم، لينضم إلى صفوف الفريق الأول، ويظهر في مباراة فريقه أمام الزعيم، وتختتم الجولة غداً، بمباراة الظفرة مع عجمان.

في حين تقام اليوم أيضاً، مباريات الجولة الثانية من دوري الكرة الطائرة للسيدات، ويلتقي فيها ضمن المجموعة الأولى، فريق لافيلا مع وايلد كاتس في الواحدة من بعد الظهر، ويليها مباراة شباب الأهلي مع سيدات الوسطى في الثانية والنصف، على ملعب صالة شباب الأهلي.

بينما يلتقي ضمن المجموعة الثانية، على ملعب صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة، فريق شيكيز مع فريق اسبيريا في الواحدة، وفريق الشارقة لرياضة المرأة مع فريق سيدات الشرقية في الثانية والنصف من بعد الظهر.