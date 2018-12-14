صدارة مغربية أميركية لسباق «مراس ألترا ماراثون المرموم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بعد جولتين من منافسات سباق «مِراس ألترا ماراثون المرموم 2018»، المقام حالياً في محمية المرموم الطبيعية بدبي، لمسافة 270 كلم، تمسك المغربي رشيد المرابطي بصدارة ترتيب الرجال، بتسجيله حتى الآن زمناً قدره 7:09:32 ساعات، ويحل ثانياً مناصفة الفرنسي روبرت ميرلي والإيراني أكبر ناجدريان، وخلفهما المالاوي إدسون كومبوابا ثالثاً.

وعلى مستوى فئة السيدات، تصدرت الأميركية ماجدلينا بوليت الترتيب، قاطعة مسافة أول يومين بزمن قدره 8:20:42 ساعات، وجاءت خلفها الأوكرانية أوسكانا ريابوفا، ثم المغربية عزيزة راجي، ويقام أطول سباق صحراوي في العالم، تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، بدعم من بلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا».

حكاية مورغان

وخطف النيوزيلندي إيان مورغان، الأضواء بحكايته التي تبدو غريبة ومشابهة نوعاً ما للفيلم الأميركي الشهير الحائز على جائزة الأوسكار «فورست غامب»، حينما قام توم هانكس بدور البطولة.

وفي مقطع من الفيلم، نهض فجأة وبدأ بالعدو دون توقف، واستمر لسنوات، وهو حال مورغان، الذي قال إنه لم يكن يمارس العدو قبل أربع سنوات، لكنه حالياً لا يتوقف عن المشاركة في السباقات والماراثونات والمغامرات الرياضية حول العالم، وتحدث النيوزيلندي مورغان.

وقال: في أحد الأيام قمت من على المقعد، وبدأت بالعدو داخل المنزل لتنشيط نفسي، ثم قررت أن أخرج للجري في الهواء الطلق، وبعد ذلك لم أتوقف، أصبحت أمارس رياضة الجري بصورة يومية تقريباً، وتوجهت للمشاركة في بطولات خارج نيوزيلندا.

إشادة مغربية

وأشاد الأبطال العالميون المشاركون في هذا السباق، بالفرصة التي ينالونها بالوجود هنا، وقال المغربي رشيد المرابطي، إن دبي سباقة دائماً على الصعيد الرياضي، وهي التي تنظم هذا الحدث الفريد على صعيد المدة الزمنية والمسافة والموقع، وقال: استعددت بصورة مكثفة في آخر شهرين، من أجل هذا السباق تحديداً، عبر التدريبات التي أخضع لها في المنطقة الصحراوية.