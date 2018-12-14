6 ميداليات ملونة لمنتخبات المراحل والفتيات في «خليجية الغولف» بمسقط

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حقق لاعبو منتخباتنا الوطنية بفئات الشباب والناشئين والفتيات، 6 ميداليات ملونة في ختام منافسات هذه الفئات السنية، ببطولة الخليج للغولف، التي احتضن منافساتها ملعب نادي غلا للغولف بالعاصمة العمانية مسقط، وأسدل الستار على منافساتها أمس بنهائيات الرجال.

حيث نجح لاعبنا الشاب محمد الهاجري من إحراز الميدالية الذهبية بفئة الشباب تحت 18 سنة، بمجموع 238 ضربة، وحل زميله راشد العمادي رابعاً بمجموع 266 ضربة، وأما الذهبية الثانية كانت من نصيب لاعبة منتخبنا الوطني في منافسات فئة الفتيات بعد أن جمعت 254 ضربة، ولم يقتصر حصاد منتخباتنا على الذهب فقط، بل أضاف منتخب الشباب الميدالية الفضية بمجموع 502 ضربة.

وأما الفضية الثانية حققها منتخب الناشئين تحت 15 سنة بحصوله على المركز الثاني بمجموع 523 ضربة، كما حصل لاعب منتخب الناشئين عبيد محمد الحلو على الميدالية الفضية الثالثة في منافسات الفردي بمجموع 251 ضربة، وفازت لاعبة منتخبنا للفتيات علياء منصور العمادي ببرونزية فردي الفتيات بمجموع 270 ضربة.

طموح الرجال

ومن المنتظر أن يضيف منتخبنا الوطني للرجال، مزيداً من الميداليات في الجولة الرابعة والأخيرة للبطولة بالنسبة للرجال التي أقيمت، أمس، وكان منتخبنا قد أحرز تقدماً ملموساً في ختام الجولة الثالثة والتي أقيمت أول من أمس بحصوله على المركز الثاني بمجموع 685 ضربة مطارداً صدارة الدولة المجاورة بمجموع 677 ضربة.

والمركز الثالث للمنتخب البحريني بمجموع 687 ضربة، والسعودية رابعاً بمجموع 698 ضربة، وسلطنة عمان خامساً بمجموع 725 ضربة، كما تقدم لاعبنا خالد يوسف للمركز الثاني بمجموع 220 ضربة وزميله أحمد سكيك للمركز الرابع بمجموع 224 ضربة، وداوود جفال للمركز 250 ضربة.