120 لاعبة يدشن دولية سيدات الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

تنطلق اليوم منافسات النسخة التاسعة لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وتستمر حتى الخميس المقبل، بنادي الشارقة للشطرنج والثقافة، تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي،عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وتشهد البطولة مشاركة 32 دولة يمثلها 120 لاعبة، بينهن 70 لاعبة من الإمارات، تتقدمهنّ روضة السركال بطلة العالم تحت 8 و9 سنوات وبطلة الإمارات تحت 20 عاماً، ووافية درويش بطلة الإمارات للسيدات وعائشة سرحان المعيني صاحبة فضية بطولة العرب الفردية للفئات السنية الشارقة 2018.

وفاطمة سيف آل علي بطلة العرب تحت 12 عاماً، وتأتي البولندية مونيكا سوشكو في مقدمة المصنفات للفوز باللقب.

حيث إنها من أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم، ثم الليتوانية كورينتي ديمانتي المصنفة 26 عالمياً والبولندية كارينكا سازيسوكا ثالثة المصنفات في البطولة و50 على العالم، بينما تتقدم المصرية منى خالد المصنفات العرب، وهي بطلة أفريقيا تحت 14 عاماً، ومتصدرة تصنيف لاعبات أفريقيا، ما يؤكد أن المنافسة على لقب النسخة التاسعة ستكون شرسة ومثيرة.

ورحّبت نجلاء عبد الله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي فتيات الشارقة للشطرنج بالمشاركات متمنية لهن النجاح والتألق في المنافسة على لقب البطولة التي أصبحت تحظى بمكانة مميزة على الساحة الشطرنجية المحلية والدولية، وقالـت: نشعر بالفخر لما تحققه البطولة من نجاحات مستمرة من عام لآخر.

ولما تحققه من مكاسب للشطرنج الإماراتي من خلال ما توفره من فرص للاحتكاك وكسب الخبرة للاعباتنا، وأوضحت أن تعدد المدارس الشطرنجية ومشاركة أبرز اللاعبات على مستوى العالم، يشعل المنافسة على اللقب ويعزز مكاسب البطولة وأن الإقبال المتزايد من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية والأوروبية يؤكد سمعتها الجيّدة.

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تبلغ قيمة جوائز البطولة 53 ألف درهم، وسيتم منح جوائز لأصحاب المراكز 12 الأولى، كما خصصت اللجنة المنظمة جائزتين لأفضل لاعبة إماراتية وأفضل لاعبة من أصحاب الهمم، و9 جوائز للاعبات نادي فتيات الشارقة حسب الفئات.