الصينية بينغ تقصي المصنفة السابعة في دولية الحبتور لتنس السيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت اللاعبة الصينية المخضرمة شواي بينغ المصنفة 181 على العالم، مفاجأة مدوية في منافسات اليوم الثالث لبطولة الحبتور الدولية الـ21 لتنس السيدات، المقامة حالياً على ملاعب فندق ومنتجع الحبتور بدبي، بفوزها على منافستها الرومانية سورانا كريستا المصنفة 85 على العالم والسابعة في البطولة، وأقصتها من البطولة مبكراً في خلال 16 دقيقةـ.

حيث أنهت الصينية المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد (6/‏1) و(6/‏1)، وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة مباريات الدور قبل النهائي، حيث تتقابل الفائزة من لقاء المصنفة الأولى على البطولة الفرنسية كاترينا ميلادنوفيش مع السويسرية تيفاني فوجل لتلعب مع الفائز من لقاء الالمانية مارتينا ماريا، ضد الصينية شواي بينغ.

وتجمع المباراة الثانية الفائزة من لقاء المصنفة الرابعة الروسية إيفغنيا رودينا مع المصنفة الثامنة السلوفينية تانيانا زيدانسك لتلعب مع الفائزة من لقاء المصنفة ثانياً السلوفاكية فيكتوريا كوزمزفا والالمانية مونا بارتيل.

الأغلى والأقوى

وأعرب رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور رئيس البطولة ومؤسس مجموعة الحبتور، عن سعادته البالغة بوصول البطولة إلى هذا المستوى لتصبح الأغلى مالياً والأقوى فنياً، وأضاف: تتضاعف سعادتنا بنوعية اللاعبات المشاركات في البطولة، التي بشهادة الاتحاد الدولي والخبراء تعد من أنجح وأقوى البطولات الدولية.

وكذلك من حيث الجوائز المالية التي تبلغ 100 ألف دولار، وتابع: البطولة استقطبت العديد من مشاهير اللعبة في العالم سعياً لإقامة فترة الإعداد لهم في مجمع التنس «مسرح البطولة» وبينهم الفرنسية ماريون بارتولي الفائزة ببطولة ويمبلدون والتشيكية بيترا كوفيتوفا السابعة على العالم والتونسي مالك جزيري المصنف حالياً الـ45 على العالم إلى جانب وجود المدرب العالمي سيفرين لودي مدرب روجر فيدرال، الذي حضر لتفقد ومعاينة الملعب لإقامة معسكر إعداد فيدرال قبل الموسم المنتظر أن ينطلق في يناير المقبل.