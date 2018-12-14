فوز الجزيرة والبطائح في دوري السلة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

احتاج فريق الجزيرة لكرة السلة للرجال، لحسم الشوط الإضافي «9-6»، لضمان الفوز على مضيفه العين بنتيجة «88-85»، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل «79-79» في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في افتتاح الجولة السابعة من ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام لكرة السلة، التي سجلت عودة فريق البطائح بانتصار صعب من صالة الظفرة بنتيجة «75-70»، ليعزز البطائح مركزه الرابع برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن ثلاثي الصدارة النصر والشارقة وشباب الأهلي، الذين خاضوا أمس مبارياتهم في استكمال الجولة، فيما أهدى الانتصار فريق الجزيرة التقدم إلى المركز السادس برصيد التسع نقاط، متقدماً بفارق النقطة عن الظفرة، والنقطتين عن العين متذيّل الترتيب.