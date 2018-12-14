ختام كأس بولو الشاطئ بدبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يسدل الستار اليوم، على منافسات بطولة كأس بولو الشاطئ دبي 2018، بنسختها الرابعة، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتشهد البطولة، التي تحتضنها شواطئ نادي سكاي دبي، مشاركة 12 لاعباً، يمثّلون 4 فرق، هم نخبة لاعبي البولو في الدولة من المحليين والعالميين، منهم حاملو كأس بطولة السنة الماضية، الأخوان طارق وراشد البواردي من نادي «ديزيرت بالم» للبولو، ويتقدم راشد علي البواردي، ليدعم فريق تونينو لامبورغيني ريزيدانس دبي، الراعي الرسمي للبطولة.

ويبرز من فريق «الطاقة غلوبال»، لاعب البولو الإماراتي فارس اليبهوني، والذي سيبدأ مشوار بولو الشاطئ لأول مرة هذه السنة، وسينضم إلى فريقه اللاعب الإماراتي راشد الصايغ، واللاعب الأرجنتيني سانتياغو غوميز.