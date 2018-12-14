مباراتان مهمتان في دوري أقوياء اليد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تقام اليوم مواجهتان هامتان، في دوري الرجال لكرة اليد، ضمن الجولة الخامسة، الأولى تجمع فريق شباب الأهلي المتصدر برصيد 12 نقطة كاملة مع مضيفه الوصل الخامس 7 نقاط من 3 جولات، أما المباراة الثانية فيحل فيها النصر الثالث 9 نقاط من 4 جولات على الوحدة الثامن 3 نقاط من 3 جولات.

وتستكمل الجولة غداً بمباراتين يلتقي فيهما بني ياس السابع برصيد 4 نقاط مع ضيفه وجاره الظفرة التاسع بـ 3 نقاط، فيما يستقبل الشارقة الوصيف 10 نقاط ضيفه الجزيرة السادس 5 نقاط، ويتطلع شباب الأهلي إلى العودة من زعبيل بفوز خامس على التوالي ليحافظ على الصدارة، ويدرك مدربه الوطني خالد أحمد أهمية وصعوبة المباراة عندما يواجه الوصل بعقر داره والطامح للعودة لسكة الانتصارات، التي ستضعه ضمن الأندية المتقدمة بسلم الترتيب.