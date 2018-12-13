شباب الأهلي يكسب الوحدة ويتمسك بصدارة دوري اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حافظ فريق شباب الأهلي على صدارة دوري رجال اليد، وغرد بعيداً برصيد 12 نقطة، عقب فوزه العريض على الوحدة 34/‏21، في الجولة الرابعة التي أقيمت أول من أمس.

كما سجل الشارقة فوزاً كاسحاً على فريق بني ياس بنتيجة 38/‏19، منحت الملك الوصافة ومطاردة المتصدر، بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط، وبدوره، رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط، منحته المركز الثالث، عقب فوزه 32/‏22 على الظفرة، الذي تراجع للمركز التاسع الأخير برصيد 3 نقاط.

كما حقق الوصل فوزاً مهماً على العين بنتيجة 24/‏21، ليرفع الإمبراطور رصيده إلى 7 نقاط، محتلاً المركز الخامس من 3 جولات فقط، بخلاف بقية الأندية التي لعبت أربع جولات، وبقي الزعيم العين رابعاً برصيد 7 نقاط، وبشكل عام، جاءت نتائج 3 مباريات منطقية، وفق واقع أطرافها، من حيث نوعية اللاعبين بخبراتهم الكبيرة، خاصة أن جميع الفرق الفائزة لعبت أمام الأندية الجديدة على ساحة اللعبة هذا الموسم، وتمثل ذلك في الانتصار الكبير لشباب الأهلي على الوحدة بفارق 13 هدفاً.

والحال لم يختلف بفوز الشارقة على بني ياس بنتيجة مضاعفة 38/‏19، وكذلك فوز النصر على الظفرة بفارق 10 أهداف، وتعتبر مباراة الوصل والعين، الأبرز في تلك الجولة، نظراً للندية والتكافؤ وأوراق الفريقين المتشابهة، ما منح المباراة الإثارة والندية طوال مراحلها، وشهدت تبادل التقدم، رغم الأفضلية للوصلاوية، عندما أنهوا الشوط الأول لمصلحتهم 10/‏8، وحافظ الوصل على فارق التقدم حتى نهاية المباراة.