22 دولة تشارك في بطولة فزاع للبوتشيا

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، تشارك 22 دولة في بطولة فزاع الدولية الخامسة للبوتشيا لأصحاب الهمم، «بطولة العالم المفتوحة دبي 2018»، التي تنطلق بعد غدٍ بالصالة المغطاة بنادي شباب الأهلي، بمشاركة 106 لاعبين ولاعبات، من مختلف دول العالم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس بنادي دبي لأصحاب الهمم بحضور ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وفواز الهاشمي رئيس لجنة العلاقات العامة، وفتحي الأشهب المنسق العام للبطولة، ونجيب مشكان نائب رئيس اللجنة الفنية، وأبطال منتخبنا الوطني للبوتشيا: «رئيسة الفلاسي، عائشة الشامسي، أحمد الجزيري، عائشة المهيري، صالح العليلي».

نظرة

وتقدم ماجد العصيمي بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعاية سموه الدائمة للبطولة، مشيراً إلى أنه قبل عشر سنوات وجه سموه بإطلاق بطولات فزاع الدولية، حيث كان ينظر لأبعد مما كنا ننظر إليه.

والآن نجني ثمار هذه النظرة الثاقبة التي سعت منذ البداية إلى تطوير رياضات أصحاب الهمم وجعلها في القمة على المستوى الإقليمي والدولي، بحيث باتت بطولات فزاع أيقونة البطولات العالمية لأصحاب الهمم، ونحن نجدد الشكر والعهد لسموه لتطوير هذه البطولات لتعانق القمة.

وقال العصيمي: الاتحاد الدولي، أطلق مسمى بطولة العالم المفتوحة على بطولات فزاع الدولية للبوتشيا، لأنها تعد من أرقى الرياضات التي تمارس حول العالم، مشيراً إلى أن النسخة الحالية هي الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد اللاعبين والدول المشاركة، وأضاف:، هناك دول تشارك لأول مرة وهي: كرواتيا، وفرنسا وهولندا واليونان والمغرب وجنوب أفريقيا وسلوفينيا.

استقبال

وبدوره، قال فواز الهاشمي رئيس لجنة العلاقات العامة في البطولة، إن هناك لجنة مشكلة من كوادر تمتلك الخبرة منذ عشر سنوات في استقبال الوفود من لحظة وصولهم إلى المطار وحتى مقر إقامتهم، وتوفير سبل التنقل والراحة والسلامة لهم، مشيراً إلى أن هناك رحلة ترفيهية للوفود المشاركة للتعرف على معالم دبي بزيارة برواز دبي.

9

يمثل منتخبنا الوطني في البطولة الدولية 9 لاعبين هم: صالح العليلي، عائشة الشامسي، عائشة المهيري، رئيسة الفلاسي، طه الياسي، خالد المراشدة، أحمد الشامسي، بدر الشامسي، رانيا صالح.