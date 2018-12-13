شرطة أبوظبي تشارك في «ألترا ماراثون المرموم»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تشارك شرطة أبوظبي في أطول ماراثون في العالم «الترا ماراثون المرموم»، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، وانطلق أول من أمس ويستمر حتى السبت المقبل، بمنطقة محمية المرموم.

ويمتد لمسافة 270 كم داخل الصحراء، وأعلن الرائد أحمد حسين الكثيري من إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، عن سعادته بالمشاركة في السباق بعد نجاحه في المشاركة بسباق مشابه في النمسا لمسافة 65 كم.

وفي المملكة المتحدة لمسافة 86 كم، وتحقيقه نتائج متميزة في السباقين، وأثنى الكثيري على الرعاية والدعم من القيادة الشرطية، والتي تحفزه دوماً على المشاركة بالبطولات الرياضية، موضحاً أنه سيحاول الاستفادة من تجاربه السابقة، مؤكداً تفاؤله بتحقيق نتيجة متميزة.

والجدير بالذكر، أن سباق «الترا ماراثون المرموم» يعتبر أقوى مقياس للقدرة على التحمّل الرياضي، حيث يختبر القوة البدنية والقدرة على التحمّل الذهني خلال عبور 270 كم داخل الصحراء مروراً بالمناظر الطبيعية الصحراوية الخلّابة، وينقسم السباق إلى ثلاث فئات، الأولى يتنافس فيها المتسابقون على مسافة 270 كم ويستمر هذا السباق على مدار 5 أيام، والثانية لمسافة 100 كم، والثالثة لمسافة 50 كم، وتقام قرية السباق بجانب بحيرات منطقة المرموم، كما سيتم إنشاء محطات على مسافات متساوية طوال مسار السباق لتسجيل الوقت، وسيتواجد طاقم طبي مجهز بأحدث الأجهزة في كل محطة.