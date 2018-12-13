«بالمز الرياضية» ترعى البطل الذهبي عمر الفضلي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أعلنت شركة بالمز الرياضية الشريك الاستراتيجي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن رعاية بطل منتخبنا الوطني الشاب عمر الفضلي، وقد وقع فؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية.

وعمر الفضلي على عقد الرعاية خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس بفندق الريتز كارلتون بأبوظبي، وبحضور ممثلي من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وبموجب عقد الرعاية سوف ترعى بالمز الرياضية الفضلي من النواحي المادية والفنية، والأكاديمية.

وقد وقع الاختيار على اللاعب نظراً لإنجازاته على المستوى المحلي والدولي، وتمتعه بأخلاق حسنة، وانضباطه الشديد خلال التدريبات والمنافسات التي يخوضها، وقد توج بذهبية بطولة العالم للجوجيتسو، والتي اختتمت في مدينة ماليمو السويدية، خلال الفترة من 22- 24 نوفمبر الماضي.

برنامج

وتقدم فؤاد درويش ببالغ الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم سموه اللامحدود للرياضة عامة والجوجيتسو خاصة ما، أفرز أبطالاً محلياً ودولياً، كما ثمن دور اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، في تطور وازدهار هذه الرياضة الفتية.

وأضاف: عملنا سابقاً من خلال برنامج صناعة الأبطال والذي يضم 50 لاعباً ولاعبة من أبنائنا، ورعاية الفضلي بشكل منفرد هو نتاج لهذا البرنامج الطموح والذي يهدف إلى الاستثمار في المواهب، ومشيراً إلى أن الأدوار تتكامل في هذا الشأن خصوصاً البرنامج المدرسي.

والذي يعتبر منصة وقاعدة تستند إليها رياضة الجوجيتسو في الدولة، ولا شك في أن تميز البرنامج المدرسي قد جعله في الواجهة دولياً وقد فاز بأفضل برنامج مدرسي للعام الماضي، ويستفاد منه قرابة 87 ألف طالب وطالبة على مستوى الدولة، ورعاية الفضلي بمثابة جزء بسيط جداً من منظومة احترافية تدعم الجوجيتسو برؤى قيادتنا الرشيدة.

وتابع: التعليم والأخلاق جزء لا يتجزأ من تقييم الرياضي، والذي ينفذه برنامج صناعة الأبطال، ويحتم علينا إعطاء المواهب والجيل الجديد مساحة واسعة من الرعاية، ومشيراً إلى أن رعاية الأبطال بشكل منفرد سوف يستمر مستقبلاً.

شكر

ومن جانبه عبر الفضلي عن سعادته برعاية بالمز الرياضية ووصفها بأنها الشركة الأفضل عالمياً، وتقوم بجهود كبيرة في صناعة الأبطال، ومشيراً إلى أن الرعاية من جانب المؤسسات للأبطال حلم يسعى إليه جميع الرياضيين، ومؤكداً أنه تلقى خبر الرعاية بامتنان وتم الاتفاق على جميع بنود الرعاية، وسيبذل قصارى جهده من أجل حصد المزيد من البطولات، ورفع راية الوطن.