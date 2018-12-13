«الجوجيتسو» جاهز لانطلاقة «دولية دبي للمحترفين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الجوجيتسو، استكماله الاستعدادات اللازمة لانطلاق بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها السادسة يومي الجمعة والسبت المقبلين، في مجمع ند الشبا الرياضي.

والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحظى بطولة دبي الدولية باهتمام واسع من محترفي رياضة الجوجيتسو والفرق الفنية وجماهيرها بالنظر إلى أهميتها في رفع مستوى التصنيف العالمي للاعبين المشاركين، الذين سيتم الإعلان عن نتائجهم وتكريمهم في نهاية الموسم 2018 - 2019، إذ تتمتع هذه البطولة بمجموعة متنوعة من المستويات الاحترافية فوق 16 عاماً ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة.

وتعتبر بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو واحدة من البطولات العالمية المدرجة ضمن الفئات الدولية الست؛ من حيث المستوى الاحترافي وآلية احتساب النقاط، وسيحصل اللاعبون الذين سيفوزون بالميدالية الذهبية في بطولة دبي الدولية على 60 نقطة تضاف إلى رصيدهم، فيما سيحصل الفائزون بالميدالية الفضية على 40 نقطة، و30 نقطة للفائزين بالميدالية البرونزية.

وتنخفض النقاط المحصلة كلما تراجع ترتيب اللاعبين في نهاية المنافسات، حيث سيحصل المركز الرابع على 20 نقطة، ومن الخامس إلى الثامن على 10 نقاط، وخمس نقاط للاعبين الذين أحرزوا المركز التاسع إلى السادس عشر، وثلاث نقاط للاعبين الذين سيحققون المراكز بين 17 و32، في حين سيحصل اللاعبون المشاركون والذين خرجوا دون أي ترتيب على نقطة واحدة، وتضمن منافسات اليوم الأول اللاعبين من الرجال (بدون البدلة)، فيما تشارك اللاعبات من السيدات في اليوم الثاني ضمن منافسات (البدلة).