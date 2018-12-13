كرنفال الشارقة للدفاع عن النفس اليوم

المصدر: الشارقة- علي شدهان

تنطلق عصر اليوم، فعاليات بطولة الشارقة الأولى للدفاع عن النفس في ألعاب الكاراتيه والتايكواندو والجودو، والتي يقيمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس للمرة الأولى خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري، وتعد كرنفالاً رياضياً يحظى بمشاركة واسعة لفرق تمثل الأندية الرياضية، والتخصصية، والمراكز الخاصة في الإمارة الباسمة.

وذلك في صالة المجمع الرياضي بنادي مليحة، وتبدأ البطولة اليوم بانطلاق منافسات الجودو، فيما تقام منافسات الكاراتيه غداً، على أن يسدل الستار على البطولة بإقامة منافسات التايكواندو وحفل الختام السبت المقبل.

وأكمل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس كل الترتيبات الخاصة بانطلاق الحدث الذي يعد الأول من نوعه ليس على مستوى الشارقة فحسب، بل على صعيد الإمارات نظراً لتعدد الرياضات المشاركة، وحجم المشاركة، وتنوع الفرق التي سعت بقوة إلى التواجد في الحدث الذي يخطط القائمون عليه إلى تحويله إلى بطولة دولية كبرى اعتباراً من نسخته الثانية في العام المقبل.

مشاركة

وأبدى أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، سعادته بانطلاق البطولة، منوهاً بأن المشاركة الواسعة في الحدث تجسد حقيقة أن البطولة ولدت قوية، لافتاً إلى أن النسخة الأولى ستكون تمهيداً عملياً ومدخلاً ممتازاً للتحول إلى الدولية باعتبار ذلك هدفاً استراتيجياً تمهيداً لاحتضان البطولات الخارجية في الإمارة الباسمة في مجال رياضات الكاراتيه والتايكواندو والجودو.

ولفت العويس إلى أن إقامة البطولة بهذا الحجم والتنوع لا شك في أن له أهدافاً يسعى النادي إلى تحقيقها في مقدمتها الترويج لرياضات الدفاع عن النفس، وتوسيع قاعدة انتشارها، والإلمام التام بكل قواعدها الفنية والتنظيمية والإدارية، وإكساب الكوادر الوطنية الخبرات اللازمة بما يقود إلى بناء جيل إداري وفني واعد بمقدوره الإسهام بقوة وفاعلية في إنجاح أي حدث رياضي يقام في الشارقة خصوصاً أو الإمارات عموماً.