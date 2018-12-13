109 مشاركات في جائزة «الشارقة للأسرة الرياضية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أعلنت جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، عن استلامها لـ 109 مشاركات من مختلف أنحاء الدولة.

وذلك بعد إغلاق باب التسجيل في دورتها الثانية، يوم أول من أمس، وإيقاف استقبال الطلبات، تمهيداً لتقييم وفرز الأعمال المرشحة، للإعلان عن أسماء الفائزين في فبراير المقبل، وتوزعت المشاركات على الفئات الأربع للجائزة: فئة الأسرة الرياضية، وفئة أسرة بطل، وفئتي أسرة بطل وبطلة من أصحاب الهمم، وفئة المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية والصحية، فيما أشارت الإحصاءات الصادرة عن اللجنة المشرفة على تسجيل المشاركات، إلى أن نسبة المشاركين في فئة الأسرة الرياضية، وصل إلى 33 %.

بينما بلغت نسبة المتقدمين ضمن فئة أسرة بطل 23 %، وأما عن فئتي أسرة بطل وبطلة من أصحاب الهمم، فبلغت نسبة المتقدمين 20.2 %، في حين بلغت نسبة المشاركين في فئة المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية 23.8 %، وقال عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية:

الإقبال الكبير الذي حظيت به الجائزة من قبل الأسر والرياضيين من مختلف أنحاء الدولة، للانتساب في جميع فئاتها هذا العام، يؤكد على الاهتمام الكبير الذي تبديه الأسرة الإماراتية ورياضيوها للانضمام والمشاركة، بما يجسد شعار هذه الدورة «أبطال خلف الأبطال»، ما يمهد الطريق نحو مستقبل متقدم ومتطور للرياضة المحلية.

وتابع: تحظى الرياضة في الدولة باهتمام حكومي كبير، كما أنها تنعم في إمارة الشارقة برعاية ومتابعة كريمة، من قيادة إمارة الشارقة، إذ إن تخصيص الجائزة، يعتبر خطوة مهمة، تنسجم مع السياسة الوطنية للأسرة، التي تعتبر الرياضة عاملاً رئيساً وداعماً للحفاظ على مجتمع متعاون منتج، وينعم بحياة صحية متكاملة.