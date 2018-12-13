بحيرة خالد تشهد صراع كبار «مونديال الفورمولا1» اليوم

المصدر: الشارقة - علي شدهان

يبدأ اليوم، على مياه بحيرة خالد في الشارقة، الصراع المثير لكبار «مونديال فورمولا1» في الجولة الختامية لبطولة العالم للزوارق السريعة 2018، بسباق السرعة الذي يمثل تمهيداً لدخول نخبة المتسابقين في السباق الرئيس بعد غدٍ.

ويتوقع المراقبون أن تكون جولة الشارقة ساخنة جداً في هذا العالم، نظراً للتقارب الكبير في النقاط بين المرشحين الأقوياء المتنافسين سواء على لقب جولة الشارقة، أو اللقب العام للبطولة.

حيث يسعى 18 زورقاً لإحراز المركز الأسرع اليوم من أجل الوصول إلى قمة الترتيب العام في السباق الرئيس السبت، ويقف فريق أبوظبي، على مشارف صناعة مجد كبير باعتباره المرشح الأبرز لمعانقة اللقب العالمي الكبير بعدما حسم جدل لقب السرعة في الجولة الماضية بوصول زورقه 35 بقيادة إريك ستارك إلى النقطة 87.

فيما يحل ثانياً في السرعة زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي برصيد 65 نقطة، وثالثاً زورق أبوظبي 5 بقيادة النجم ثاني القمزي برصيد 57 نقطة، ليبتعد فريق العاصمة بزوارقه الثلاثة عن أقرب منافسيه الفرنسي فيليب شيب الذي يبلغ رصيده 42 نقطة في المركز الرابع.

هوية البطل

ولم يكتف فريق أبوظبي بزوارقه الثلاثة، بالاستحواذ على لقب سباق السرعة فحسب، بل يبدو هو المرشح الأوفر حظاً في معانقة اللقب العام للبطولة، حيث سيكون السباق الرئيسي السبت، ميداناً لمعرفة هوية بطل موسم 2018 بين نجوم زوارق فريق العاصمة.

ويشتمل برنامج اليوم على فقرات عدة، تتمثل في عقد الاجتماع التنويري الإلزامي صباحاً، ثم تبدأ منافسات سباق الفورمولا4 الأول بالتجارب، مروراً بأفضل زمن لهذه الفئة، ثم السباق الأول لهذه الفئة، فيما تبدأ أحداث سباق الفورمولا1 في العاشرة والربع صباحاً بالتجارب الحرة الاختيارية، ثم التجارب الرسمية، فالانتقال إلى السباق المخصص لتصفيات أفضل زمن، والذي يبدأ في الثالثة عصراً، بمشاركة جميع الزوارق في التصفيات الأولى.

ويتأهل للتصفيات الثانية 12 زورقاً، قبل الانتقال إلى التصفيات الختامية التي يتأهل إليها 6 زوارق، ينطلق كل واحد منها على حدة، من أجل القيام بأسرع دورة، يتم بعدها التعرف إلى هوية الفائزين في هذه الفئة وأصحاب الأزمنة الأسرع في سباق أفضل زمن.

الفوز باللقب العالمي

وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي في الجولة الختامية أن فريقه يسعى اليوم إلى عكس الصورة الإيجابية عن نجوم فريق العاصمة، منوهاً إلى أن مشاركة فريقه في البطولة تخضع لاستراتيجية مدروسة تستهدف تحقيق الأهداف المرجوة وبما يخدم مصلحة رياضة الإمارات عموماً وفريق أبوظبي خصوصاً.

وأشار إلى أن الهدف الأول هو تحقيق أفضل إنجاز عبر الفوز بالألقاب والمراكز الثلاثة الأولى للبطولة، خصوصاً اللقب العام للحدث العالمي الكبير، وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، ومن جانبه، كشف ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي وقائد زورق أبوظبي 5 وصاحب المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة حالياً، عن استعداده لخوض تحدي البطولة، لافتاً إلى أن جولة الشارقة دوماً ما تكون في صفه لتحقيق المراكز الأفضل.

حرص

حرص الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على التواصل مع سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، من أجل الاطمئنان على جاهزية نجوم فريق العاصمة للمشاركة في البطولة.