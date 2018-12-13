سلطان الجوكر: حققنا مكاسب عدة من «بلياردو اليوم الوطني»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أشاد سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، بالمستوى الذي خرجت به بطولة اليوم الوطني للبلياردو في نسختها الخامسة التي أقيمت أخيراً في صالة «اي زون» بدبي بمشاركة 96 لاعباً يمثلون 11 دولة عربية.

مشيداً بالدور الكبير الذي لعبه عبد المنعم الختال نائب رئيس الاتحاد السابق وراعي البطولة في تنظيم الحدث، وأكد، أن الاتحاد خرج بمكاسب فنية وإدارية عدة من البطولة، خاصة بوجود نخبة مميزة من اللاعبين العرب مع نجوم منتخبنا، وقال إن وصول العدد إلى ما يقارب الـ 100 لاعب، يبرهن على قوة البطولة والتقدير الذي تجده مناسبة اليوم الوطني لدى الأشقاء العرب.

وبدوره، عبر عبد المنعم الختال، رئيس اللجنة المنظمة عن سعادته الكبيرة بالصورة التي خرجت بها البطولة، وقدم التهنئة للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني.

وقال الختال إن حرصهم على تنظيم الحدث وتزامن انطلاقته مع اليوم الوطني، نابع من فرحة الجميع بهذه المناسبة، وقال إن البطولة جزء من تعبير أسرة البلياردو في الدولة واللاعبين العرب تجاه دولة الإمارات في هذه المناسبة الغالية، وهنأ الختال جميع الفائزين في البطولة، مؤكداً أن اللاعبين الـ 96 جميعاً الذين شاركوا في الحدث يستحقون الإشادة والتقدير على حرصهم للمشاركة، خاصة وأن الكثير منهم حضر خصيصاً من خارج الدولة، وعبر عبد المنعم الختال رئيس اللجنة المنظمة، عن فخره واعتزازه بمواصلة تنظيم البطولة التي هي مناسبة غالية على الجميع.