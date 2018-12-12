علي خصيف: استقبال نجوم الكرة لذوي الاحتياجات الخاصة مهم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يرى علي خصيف قائد منتخب الإمارات ونادي الجزيرة لكرة القدم، أن أهمية دعم أولادنا من ذوي الإعاقة وذلك لتأثيره الإيجابي، ووجه خصيف رسالته إلى الأندية في عالمنا العربي بأهمية تنفيذ مبادرات خاصة، وعلى أقل تقدير استقبالهم خلال المباريات فحضورهم تشريف للأندية وللاعبين.

‎مبادرات

وأضاف قائد منتخب الإمارات لكرة القدم: نادي الجزيرة قام ببعض المبادرات في هذا الشأن ومنها استقبال فريق من الأطفال خلال مبارياته على استاد محمد بن زايد، ومنحهم الفرصة لتسديد الكرة خلال شوطي المباراة، وقد رأينا جميعاً مدى السعادة والرضا على وجوه الأطفال، من خلال ترحيب وتصفيق المشجعين في المدرجات، والتعاطف الكبير من جانب اللاعبين اتجاههم.

وهذا الأمر سيدفع بلا شك أولادنا للانخراط في برنامج الأولمبياد الخاص، وسيدفعهم إلى ممارسة رياضتهم المحببة، ما يؤثر بالشكل الإيجابي على تطوير مهاراتهم ودمجهم في المجتمع. كما شدد خصيف أنه وزملاءه ملتزمون تحفيزهم نحو الانخراط في برنامج الأولمبياد الخاص وممارسة رياضتهم المحببة والعمل نحو تطوير مهاراتهم وصقل إمكاناتهم.