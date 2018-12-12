«أبوظبي والفيكتوري» يتطلعان للمراكز الأولى

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يدخل فريق أبوظبي للدراجات المائية اليوم مرحلة مهمة وحاسمة مع انطلاقة السباق الرئيس الأول لبطولة العالم للدراجات المائية، والتي تستضيفها إمارة الشارقة، بالتزامن مع احتضان أحداث بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، ويشارك أبطال فريق أبوظبي في أكثر من فئة.

حيث يتصدر الترتيب العام في فئة الحركات الاستعراضية النجم راشد الملا والذي يمتلك 100 نقطة حتى الآن متفوقاً على صاحب المركز الثاني الإيطالي روبرتو مارياني والذي يمتلك 80 نقطة، كما يشارك راشد الطاير في فئة «البرو رايدر» لينافس وبقوة على لقب جولة الختام.

تطلعات الفيكتوري

ويدخل المنافسة أيضاً، فريق الفيكتوري تيم، في فئة واقف محترفين (جي بي 1 ) بالدراجة رقم 90 بقيادة بطل العالم سبع مرات النمساوي كيفين رايتير، والذي يتصدر فئته بعد المشاركة الناجحة في ثاني جولات بطولة العالم التي أقيمت في مياه خليج أولبيا الإيطالي في يونيو الماضي، ويبدو رايتيرر في موقع جيد لاستعادة اللقب الذي احتلّه للمرة الأولى والأخيرة في عام 2015 ويتجه إلى الشارقة وفي رصيده 95 نقطة بفارق 14 نقطة عن بطل أوروبا 2018 الفرنسي رافائيل ماورين.

وأكد حريز المر بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، جاهزية المؤسسة لخوض آخر جولات بطولة العالم للدراجات المائية على مياه بحيرة خالد وقال: أعلنا في بداية العام عن خطوة جديدة وهي الولوج إلى عالم المنافسة في بطولة العالم للدراجات المائية، وهذه خطوة أولى في سبيل استقطاب المواهب الناشئة وصقل مواهبها، واليوم نحن نتصدر الترتيب العام في فئة واقف محترفين، ونهدف للمركز الأول.

تحدي الفورمولا1

وتستعد بحيرة خالد بالإمارة الباسمة، لاستضافة منافسات الجولة السابعة والختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، حيث سباق الزمن غداً الذي سيحدد أول المنطلقين في السباق الرئيس بعد غدٍ والذي سيحدد بنهايته بطل العالم، وتشهد البطولة، حدثاً مميزاً هذا الموسم بمنافسة ثلاثة زوارق من فريق أبوظبي على اللقب العام للبطولة، والتي تألقت خلال الموسم الحالي وتتصدر الترتيب العام للبطولة في مختلف الفئات والألقاب، حيث يأتي في المقدمة، زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي ورصيده 77 نقطة.

ويحل ثانياً زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي برصيد 74 نقطة وثالثا زورق أبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك ورصيده 65 نقطة، وكان فريق أبوظبي قد تمكن من حسم لقب السرعة في الجولة الماضية، عن طريق زورق أبوظبي 35 حيث وصل للنقطة 87 وأيضا حسم لقب الفرق بوصوله للنقطة 131 وابتعاده كثيراً عن أقرب منافسيه.

وتنطلق منافسات الفورمولا1 اليوم مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي لكافة الزوارق المشاركة، قبل الانتقال إلى سباق أفضل زمن والذي ينطلق يوم غد في واحدة من أقوى النسخ التي نشهدها للبطولة منذ مواسم.