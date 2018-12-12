الحمادي يحرز ذهبية «التراب» في بطولة عام زايد للرماية

المصدر: العين - البيان الرياضي

توج لاعب منتخبنا الوطني الصاعد أحمد يحيى الحمادي بذهبية بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» في اليوم قبل الأخير، من منافسات بطولة عام زايد للرجال والتي ينظمها اتحاد الرماية والقوس والسهم، على ميادين نادي العين للرماية والسباق والغولف، وجمع الحمادي 42 طبقاً متفوقاً على عبد الله بوهليبه صاحب المركز الثاني برصيد 33 طبقاً، بينما جاء ثالثاً الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم ونال الميدالية البرونزية برصيد 27 طبقاً.

وأهدى فريق فزاع الذي احتكر المراكز الثلاثة الأولى الإنجاز إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي لدعم سموه المستمر واللامحدود للفريق مما أسهم في الارتقاء بالمستوى الفردي والجماعي، وعقب المنافسات قام اللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي رئيس الاتحاد يرافقه عبد الله سالم بن يعقوب الأمين العام للاتحاد وسعيد القاسمي وصلاح خادم عضوا مجلس الإدارة وحسن الشحي المدير التنفيذي لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات بتتويج الفائزين.

وأعرب اللواء الهاملي عن سعادته البالغة بما حققته البطولة من نجاحات ليس على صعيد رماية الأطباق فحسب بل وعلى صعيد البندقية الهوائية والمسدس واللذين نطمح في الوصول بهما إلى نفس مستويات رماتنا في الأطباق، وأثنى على فكرة دمج بطولة عام زايد مع بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، وقال إن دمجهما حقق التكامل في التنظيم وعكس الحضور الكبير من 23 دولة صورة حضارية ورياضية طيبة عن دولة الامارات العربية المتحدة مؤكداً أن هناك جملة من البطولات ضمن خطة الاتحاد في الموسم المقبل.