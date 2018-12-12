دورات لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص الإماراتي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أجرى المكتب الإقليمي للأولمبياد الخاص، دورات تدريبية لمدربي الأولمبياد الخاص الإماراتي في كرة السلة، الطائرة، والقدم الشاطئية، في نادي أبوظبي الرياضي، وسوف تختتم ورش العمل والدورات التدريبية اليوم، واتسمت بالحضور الموسع من المدربين الإماراتيين ومسؤولين في المكتب الإقليمي للأولمبياد الخاص، وحضر طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي.

وألقى المحاضرات الدكتور عماد محيى الدين مدير المسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي، ود.شريف الفولي مدير إدارة المسابقات بالأولمبياد الخاص، ود.عادل رمضان محاضر دولي لكرة السلة، ود.عاطف رشاد محاضر دولي كرة شاطئية، وألقى د.شريف الفولي محاضرة حول الأولمبياد الخاص وتاريخها، ونسب المشاركين من الرياضيين حول العالم، والذي تجاوز 5.2 ملايين رياضي.

ومشدداً على أن حركة الأولمبياد الخاص تضم في ثناياها برامج وأدواراً مهمة للأسرة والمتطوعين، بالإضافة إلى البرامج الطبية، وبرامج أخرى متفرعة هدفها رفع الكفاءة الفنية لأسرة الأولمبياد الخاص، والعمل على انتشارها في المنطقة والعالم ككل، وفي المحاضرة الثانية ألقى د.عماد محيى الدين محاضرة تحت عنوان «التقسيم»، وهو يقسم الرياضيين حسب مستوياتهم، لضمان تحقيق العدالة بين جميع اللاعبين، ولضمان تنافسية بين المشاركين.

وتقدم طلال الهاشمي بالشكر إلى المكتب الإقليمي، وجهوده في دعم وصقل حركة الأولمبياد الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه الدورات لمدربي الأولمبياد الخاص الإماراتي من شأنها أن تصقل الحركة، وترفع من المستوى الفني للألعاب.

كما أعرب عن امتنانه للمدربين الإماراتيين الذين حضروا خلال الجلسات، وكانت غايتهم التحصيل والاستفادة الفنية، أمام محاضرين على مستوى عالٍ، وقال: يهدف الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى خلق بيئة رياضية مثالية لأبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم لذوي الإعاقة الذهنية، ومشيراً إلى أن البرامج التحضيرية لاستضافة الألعاب العالمية أبوظبي، والتي تنطلق من 14 وإلى 21 مارس 2019 سوف تجرى بانتظام وفق الجدول الموضوع، والهدف رفع الكفاءة لجميع الكوادر المشاركة.