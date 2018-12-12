البطولة الثانية للصيد بالصقور في نادي الشارقة السبت

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

برعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ينظم نادي الشارقة للصقارين وبدعم وتنسيق شامل من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، البطولة الثانية للصيد بالصقور 2018، وتنطلق المنافسات يوم السبت 15 - 18 ديسمبر الجاري في ميدان النادي في منطقة مليحة بالشارقة.

وقد تم فتح باب التسجيل أول من أمس، ويغلق غداً، وتعقب بطولة نادي الصقارين، انطلاقة بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح الرئيسية وتنطلق 2 يناير المقبل، تليها النسخة الثالثة من بطولة راشد بن حميد النعيمي وينظمها المركز في إمارة عجمان 26 يناير.

وتليها بطولة فخر الأجيال من أول فبراير وحتى 16 من الشهر نفسه، وخصصت منافسات اليوم الأول من بطولة الشارقة للصقارين، للفئتين جير تبع فرخ وجرناس للناشئين، فيما يشهد اليوم الثاني منافسات الفئتين جير تبع (فرخ وجرناس للعامة)، وفي اليوم الثالث تقام منافسات الفئتين جير شاهين (فرخ وجرناس للعامة)، أما منافسات اليوم الرابع فخصصت للفئتين جير بيور (فرخ والقرموشه فرخ)، والشوط الثاني لفئة جير بيور (جرناس والقرموشه جرناس).