شباب الإمارات يتصدرون أولى جولات «خليجية الغولف» بمسقط

المصدر: مسقط - فائز بجبوج

جاءت نتائج منتخباتنا في الجولة الأولى للبطولة الخليجية للغولف التي انطلقت منافساتها أول من أمس، على ملعب نادي غلا للغولف بالعاصمة العمانية مسقط، جيدة، وتبعث على التفاؤل، في باقي الجولات، حيث احتل منتخب الشباب تحت 18 سنة، المركز الأول، بعد أن جمع 163 نقطة وحل ثانياً المنتخب البحريني بـ 167 نقطة.

وفي بطولة الرجال جاء منتخبنا ثالثاً بمجموع 231 نقطة، وأما منتخب الناشئين تحت 15 سنة، فقد احتل المركز الثالث بمجموع 184 نقطة، وعلى صعيد بطولة الفتيات، تربعت لاعبتنا ريما الحلو على الصدارة، بحصولها على 88 نقطة .

وكان المركز الثالث من نصيب زميلتها حمده السويدي بمجموع 94 نقطة، وعلى صعيد منافسات الفردي، فقد حقق لاعبو منتخبنا في فئة الشباب محمد الهاجري وراشد العمادي المركزين الأول والثاني بمجموع 81 و 82 ضربة.

ولاعب منتخب الرجال خالد يوسف المركز الرابع بمجموع 75 ضربة، كما احتل عبيد الحلو بفئة الناشئين المركز الثاني بمجموع 85 ضربة، وقدم أبناء الجسمي راشد وسلطان أداء جيداً رغم مشاركتهما الأولى وهما الأصغر سناً من بين المشاركين بفئة الناشئين.