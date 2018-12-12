أوستويزن يتقدم للمركز الثالث في السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق لويس أوستويزن فوزه الأول في بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة التي استضافتها مدينة جوهانسبرغ ليعزز من فرصته للتأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف التي تقام نهاية الموسم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملعب «ذا إيرث» في عقارات جميرا للغولف، وحصد صاحب الـ36 عامًا، والفائز بالبطولة المفتوحة العريقة لعام 2010، تسعة ألقاب في الجولة الأوروبية منها خمسة في عقر داره: بطولة إفريقيا المفتوحة (مرتان)، وأبطال فولفو للغولف (مرتان) والآن بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة.

ومع انتصاره في البطولة في الفئة الأولى، كسب أوستويزن 335 نقطة لينتقل إلى المركز الثالث في «السباق إلى دبي» بعد أن خاض أول حدث له هذا الموسم، وحصل الفرنسي رومان لانغاسكي على المركز الثاني وقفز من المركز 62 إلى المركز الخامس في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 243 نقطة، وتشارك الإنجليزي أوليفر ويلسن والجنوب إفريقي شارل شوارتزل المركز الثالث في بطولة جنوب أفريقيا، وكسب كل منهما 98.8 نقطة ليتشاركا المركز 13 في «السباق إلى دبي».