مليون ونصف مليون درهم لـ «ماراثون الإسماعيلية»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد الفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة، أن النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري بمصر والمقرر انطلاقتها بمدينة الإسماعيلية في الـ 28 الجاري،، تبلغ جوائزها الإجمالية مليون ونصف مليون درهم، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة ستتولى تنظيم الحدث الكبير بعد أن قامت اللجنة المنظمة بتوفير كل الإمكانات التي تضمن النجاح والتميز للماراثون، مثمناً دور المساهمين وشركاء النجاح في كل من الإمارات ومصر.

على جانب أخر، وقع الفريق «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة للماراثون، مع خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عقود رعاية النسخة الـ 15، كما التقط الراعي الرسمي وأعضاء اللجنة المنظمة الصور التذكارية احتفالاً بالرعاية.