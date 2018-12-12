أعلام الإمارات وشعار الماراثون يزيّنان «أمباير ستيت»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد محمد علي عامر المنسق العام لماراثون زايد الخيري العالمي، أن الحدث الذي يُقام سنوياً، يعتبر عرساً إماراتياً بشهادة الجميع في نيويورك، وستشهد النسخة الحالية احتفالية خاصة بالنسخة الـ 15 بالتنسيق بين اللجنة المنظمة ونادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي وسفارة الإمارات في واشنطن، من خلال دعوة الأبطال العالميين إلى جانب بعض المشاهير من المجتمع الأميركي.

كما سيتم وضع علم الإمارات وشعار الماراثون على مبنى «أمباير ستيت» لمدة خمسة أيام قبل السباق، وكذلك وجود شاشتين في تايم سكوير أشهر ميادين نيويورك تحكي قصة الحدث العالمي منذ انطلاقته، خاصة أن الماراثون أضحى بالفعل إحدى العلامات المتميزة لنيويورك .